Garde d'enfants : priorité au personnel soignant

Face à l'épidémie de coronavirus en France, toutes les crèches, établissements scolaires et universitaires ferment leurs portes ce lundi 16 mars 2020. Mais un service minimum va être assuré pour les enfants des personnels soignants dans l'Education nationale, et dans les crèches municipales.

La solidarité se met en place en Franche-Comté face à l'épidémie de Covid-19. Si les crèches, établissements scolaires et universitaires ferment ce lundi 16 mars 2020, comme partout en France, pas question de paralyser le personnel soignant qui a des enfants.

A Besançon : Fermeture des crèches municipales sauf accueil des enfants de personnels soignants

"L'ensemble des crèches collectives et halte-garderies de la Ville de Besançon seront fermées à compter du lundi 16 mars pour une période indéterminée" indique la municipalité dans un communiqué. En revanche, la crèche familiale municipale (Service d’Accueil Familial) poursuivra son accueil à l’identique des assistants maternels indépendants.

Afin de contribuer au bon fonctionnement des établissements et services de santé, un accueil exceptionnel des enfants des personnels de santé ne pouvant assurer une garde à domicile sera toutefois assuré. Pour les enfants déjà inscrits en crèche municipale : Dès lundi 16 mars à la crèche Saint-Ferjeux (16 Chemin de la Pelouse) à partir de 7h15.

Pour les enfants non-inscrits en crèche municipale, dès mardi 17 mars (2 mois et demi à 3 ans). Une préinscription sera assurée lundi 16 mars entre 10h et 17h au 03 81 41 21 07 ou 03 81 41 21 97. Par courriel en laissant vos coordonnées et âge de l’enfant à : facturation.petite-enfance@besancon.fr Les accueils seront réalisés sur justification professionnelle et en fonction des capacités d’accueil.

Jura : solutions de garde dans les crèches, écoles et collèges

A partir du lundi 16 mars 2020, l’accueil des publics dans toutes les crèches, écoles, collègues, lycées et universités ne sera plus assuré. Mais dans le Jura, ces établissements ne seront pas fermés et certains d’entre eux (crèches, écoles et collèges) continueront de proposer des solutions de garde à titre dérogatoire pour les enfants d’un certain nombre de personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire en cours qui n’auraient trouvé d’autres solutions de garde.

La Préfecture du Jura précise dans son communiqué que les catégories de professionnels autorisés à déposer leurs enfants lundi matin dans leurs crèches, écoles et collèges habituels se limitent strictement aux personnels suivants :

tout personnel travaillant en établissements de santé publics/privés : hôpitaux, cliniques, SSR, HAD, centres de santé …

tout personnel travaillant en établissements médico-sociaux pour personnes âgées et personnes handicapées : maisons de retraite, EHPAD, USLD, foyers autonomie, IME, MAS, FAM, SSIAD, etc.

les professionnels de santé et médico-sociaux de ville : médecins, infirmiers, pharmaciens, sages-femmes, aides-soignants, transporteurs sanitaires, biologistes, auxiliaires de vie pour personnes âgées et handicapées, etc.

les personnels chargés de la gestion de l’épidémie des agences régionales de santé (ARS) des préfectures et ceux affectés à l’équipe nationale de gestion de la crise.

Pas plus de 10 enfants par classe

Les parents concernés sont invités à se présenter à l’accueil des crèches, écoles et collèges lundi 16 mars 2020 matin, munis d’une carte professionnelle, d’un bulletin de salaire ou, le cas échéant, de l’attestation qui leur aura été délivrée par leur établissement d’emploi.

La Préfecture du Jura rappelle également que l’inspecteur d’académie a d’ores et déjà diffusé des consignes à l’attention des chefs d’établissement et des directeurs d’école pour la continuité du service public à l’attention de ces publics particuliers. Les écoles et collèges seront donc ouverts lundi matin, uniquement pour les enfants de ces personnels autorisés.

Des dispositions particulières seront prises pour limiter à dix le nombre maximal d’enfants réunis dans une même unité. Les maires sont invités à veiller à ce que les crèches et autres structures d’accueil périscolaire soient bien à même, lundi matin, d’accueillir les enfants de ces personnels autorisés, modulo des dispositions particulières à adopter pour limiter à dix le nombre maximal d’enfants réunis dans une même unité.

10 enfants chez les nounous pas plus

L’accueil des enfants par les assistantes maternelles n’est pas concerné par les dispositions découlant des instructions du président de la République. Dans tous les cas, le nombre maximal d’enfants pouvant être gardés par des assistantes maternelles ne pourra pas dépasser le nombre maximal de dix.