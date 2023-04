Garde de jeunes enfants : la Côte-d'Or parmi les meilleurs départements de France, malgré de grands écarts

La Côte-d’Or fait partie des départements avec la plus grande capacité d’accueil en France.

Créer un service public de la petite enfance pour améliorer l'accueil en crèche des enfants : c'est l'objectif du gouvernement rappelé ce mercredi 12 avril par le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, au lendemain de la publication d'un rapport qui pointe les maltraitances dans certaines crèches .

ⓘ Publicité

Pour mettre en place ce nouveau service public, qui doit créer 200.000 places d'accueil supplémentaires, le ministre des Solidarités a mis en place un tour de France des solutions d'accueil, pour prendre la température dans 15 zones de France. Il a terminé sa route ce mercredi à Dijon. L'occasion de faire un constat : en Côte-d'Or, tout le monde n'est pas à égalité pour faire garder son enfant.

Grandes disparités dans le département

Il y a un gros déséquilibre entre la métropole dijonnaise et le reste du département : sur les près de 3.500 places en crèche de Côte-d'Or, 75% se trouvent à Dijon ou ses alentours, selon les chiffres de la CAF. En zone rurale, les familles sont donc obligées de choisir des solutions de garde individuelles, par exemple chez les assistantes maternelles. Ce sont elles qui accueillent le plus d'enfants tous les jours dans notre département.

Mais dans certains endroits, cela reste compliqué trouver une place. Dans le Châtillonnais ou certaines zones de l'Auxois par exemple, entre 40 et 60% seulement des besoins de garde sont couverts. À titre de comparaison, c'est entre 70 et 80% autour de Dijon.

Rééquilibrer les choses

Pourtant, le département n'est pas le plus à plaindre : avec 68 places offertes pour 100 enfants, la Côte-d’Or fait partie des départements avec la plus grande capacité d’accueil de France. Un des objectifs du service public de la petite enfance voulu par le gouvernement est donc de réduire ces disparités, "réorganiser l'offre d'accueil et permettre qu'elle soit régulée sur tout le territoire", détaille Elisabeth Laithier, rapporteure générale de la concertation.

Deuxième objectif : donner à toute famille qui en fera la demande au moins une solution d'accueil. Et puis enfin, mieux informer sur ce qui existe. Pas toujours facile de s'y retrouver entre crèche parentale, crèche collective, halte-garderie, ou nounou. En France, la moitié des familles ne demandent pas d'accueil petite enfance, notamment car elle ne connaissent pas les différentes solutions pour faire garder leur enfant.