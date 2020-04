Aider ses voisins pendant le confinement grâce à la géolocalisation

Comment aider les personnes dans le besoin en plein confinement ? C'est une question que beaucoup de français se posent. La société Squirrel, basée à Reims, apporte un début de réponse. Elle a lancé une application de solidarité : Garder le Cap.

Apporter des services de proximité grâce à la géolocalisation

Grâce à la géolocalisation, il est possible d'apporter ses services à des personnes qui se trouvent dans le besoin, comme faire des courses, promener le chien d'une personne âgée ou aller à la pharmacie. « L'objectif est d'apporter une aide tout en rationalisant les services, plutôt que de voir 4 personnes dehors, une seule personne sort. On encourage le restez chez soi » explique Elodie Istace, conjointe collaborateur de l’entreprise.

Au début, le service était destiné aux soignants et aux personnes qui travaillent encore, mais le public s'est rapidement élargi : « On s'est rendu compte que cela concernait tout le monde et qu'on ne connaissait pas nos voisins, c'est le moment de les aider ! » insiste Elodie Istace.

100 utilisateurs en trois jours

Depuis son lancement, vendredi dernier, l'application comptabilise 100 utilisateurs sur tout le territoire. Et le nombre de téléchargements pourrait rapidement augmenter : « Nous avons eu des appels d'Allemagne et de Suisse, ils se sont montrés très intéressés » se réjouit Elodie Istace. L'application n'a pas d'objectif commercial, mais elle pourrait durer, après le confinement, si elle séduit.

Pour s'inscrire, il suffit de créer un profil et d'indiquer si l'on souhaite apporter ou recevoir un service. L'utilisateur accède ensuite, à une carte de son environnement proche et est mis en relation avec les autres utilisateurs. L'application est gratuite et est téléchargeable sur Apple Store et Google Play.