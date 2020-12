"Garder le masque, aérer et se faire tester" : les conseils d'un urgentiste avant le 24 décembre

Le gouvernement a tranché : nous pouvons passer Noël en famille, mais le 31 décembre se fera sous couvre-feu. Un soulagement pour beaucoup de Français qui vont pouvoir retrouver leurs proches pour le réveillon de Noël après deux mois presque de confinement. Le gouvernement émet cependant des recommandations à suivre : pas plus de six adultes à table et éviter les contacts cinq jour avant.

Des conseils approuvés par l'urgentiste Christophe Prudhomme, même s'il concède que "s'isoler ce n'est pas simple". Invité de France Bleu Paris ce vendredi, le porte-parole de l'AMUF (association des urgentistes hospitaliers de France) préconise lui de "se faire tester, deux précautions valent mieux qu'une".

Pourtant le gouvernement a été prudent sur ce terrain, rappelant que le test n'est pas "un totem d'immunité". "Le gouvernement freine parce que nous sommes dans l'incapacité technique de tester la population autant que besoin", déplore l'urgentiste. "Il faut multiplier les tests rapides même s'il sont moins fiables, si on les multiplie on isolera beaucoup plus de gens."

Peu de risque de contamination avec les cadeaux

Christophe Prudhomme conseille aussi "de garder le masque, rester à distance et aérer les locaux". En revanche, il n' y a pas trop de danger si on se passe les cadeaux de main en main selon lui. "La transmission par les surfaces est très très faible. L'essentiel se fait par les gouttelettes de salive on en est quasi sur maintenant."

Pour l'urgentiste, ce sera aussi un réveillon en famille avec précaution évidemment. "On va limiter le nombre de personnes, et je vais me faire tester avant pour protéger les plus fragiles dans ma famille".