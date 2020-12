L'école pas obligatoire jeudi et vendredi : "ah bon ?!"

Pour tous, c'est une surprise. L'annonce de Jean Castex de la possibilité pour les écoliers, collégiens et lycéens de rester à la maison ce jeudi et vendredi prend au dépourvu les parents et enseignants manceaux. Rares sont ceux qui envisagent de l'utiliser.

Jean Castex a suggéré ce mardi que les familles qui le peuvent n'amènent pas leurs enfants à l'école jeudi et vendredi. Cette possibilité correspond à une recommandation du conseil scientifique. Il s'agirait de "s'autoconfiner" pendant une semaine avant Noël pour réduire les risques de transmission si l'on voit de la famille pendant les fêtes.

Les élèves au courant avant les enseignants

"Pourquoi pas, mais on aurait pu le dire il y a une semaine, soupire Antoine, à la fois parent d'élève et enseignant au Mans. Une fois de plus, c'est un peu idiot, les annonces sont faites au dernier moment. Accessoirement, on aurait quand même pu le dire aux enseignants."

Abdel, à la fois parent d'élève de primaire et enseignant en collège, s'est ainsi trouvé dans une situation délicate ce mardi matin. "Ce sont les élèves qui me l'ont appris. L'un d'eux a entendu ça à la radio, je l'ai contredit en disant que si, il fallait venir. Mais c'est lui qui avait raison !"

Ça désorganise profondément le fonctionnement des classes

"L'apprendre à la radio c'est extrêmement problématique", pointe Julien Cristofoli, co-secrétaire du SnuiPP 72. "C'est faire passer la communication avant l'institution. Que doivent faire les enseignants avec les élèves qui vont rester ? Par exemple si on avait prévu une évaluation, ce qui est courant à l'approche des vacances, que fait-on ? Ça désorganise profondément le fonctionnement des classes".

Abdel se montre aussi septique sur la logique à l’œuvre : "On a déconfiné, donc on laisse les enfants ne pas venir à l'école mais ils ont le droit de sortir... je ne vois pas l'intérêt ! Il y a quelque chose qui m'échappe. Moi mes enfants iront à l'école jusqu'à vendredi."

D'autres parents ont aussi en tête les messages rassurants répétés ces dernier mois par le ministre de l’Éducation nationale. "Un coup on nous dit que le risque de transmission entre enfants est faible, que même avec des adultes il n'y a pas de problème, une autre fois c'est nous qui pouvons les contaminer... j'ai l'impression que personne ne sait !"

Au vu de ces réactions, les enseignants rencontrés s'attendent à ce qu'une large majorité des élèves soit là jusqu'à vendredi.