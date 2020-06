Votre portable est un peu vieux mais il fonctionne encore ? Conservez-le un an de plus recommande l'Ademe. Un foyer peut économiser jusqu'à 669 euros en gardant smartphone, ordinateur portable et autre téléviseur une année supplémentaire.

Plusieurs centaines d'euros économisés en gardant son smartphone ou sa télé un an de plus

Vous pouvez économiser 100 euros si vous gardez votre smartphone un an de plus par rapport à la durée d'usage.

Résister à l'effet de mode vous fait gagner de l'argent. Dans un rapport, les experts de l'Ademe ( l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ) ont évalué le bénéfice financier qu'il y a à garder onze produits de consommation courante pendant un an supplémentaire au-delà de leur durée moyenne d'usage.

Une économie de 669 euros par foyer

Dans le détail, c'est 100 euros qui sont économisés si l'on garde son smartphone un an de plus par rapport à la durée d'usage moyenne de cette catégorie de produits, 118 euros s'il s'agit d'un ordinateur portable, 54 euros pour un téléviseur, 50 euros pour un réfrigérateur ou 40 euros pour un four, estime le rapport.

A l'échelle d'un foyer, cela fait une économie de 669 euros si l'utilisation de ces 11 produits est prolongée d'un an (467 euros pour les équipements multimédia, 202 euros pour l'électroménager). Rapportée sur une durée de dix ans (qui peut nous voir changer plusieurs fois de téléphone par exemple), cette habitude est encore plus profitable : 963 euros économisés si on garde tous ces produits un an de plus. Le gain passe à 1.549 euros pour deux ans d'usage supplémentaire et 1.995 euros pour trois ans.

Réparer plutôt que d'acheter du neuf

Et s'il faut réparer, cela reste favorable économiquement. Le bénéfice est aussi environnemental. Eviter de changer pour un effet de mode, c'est "retarder la production d'un produit neuf", note Pierre Galio, chef du service Consommation de l'Ademe. Le stade de la production génère 80% de l'impact environnemental d'un objet.