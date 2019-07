Gare à la puce du canard en Pays de Savoie !

Le Bourget-du-Lac, France

Vous pensiez profitez de votre journée au bord du lac. Mais au moment de sortir de l'eau, vous vous êtes retrouvé avec plein de petits boutons rouges partout sur le corps. C'est sûrement à cause de la puce du canard, un parasite présent dans les lacs, dont ceux de nos Pays de Savoie.

Sur la plage municipale du Bourget-du-Lac, on connaît bien le problème, et pas besoin de se balader bien longtemps entre les serviettes pour trouver des baigneurs qui en ont été victimes. "Ça gratte un peu comme des boutons de moustiques", confie Laurine, venue de Lyon et qui s'est fait piquée il y a deux ans. "Moi ça grattait quand même pas mal, mais avec un antihistaminique et de la crème s'est passé en deux jours."

Un parasite qui s'attaque à l'homme par erreur

"C'est vrai qu'on en voit beaucoup cette année," explique son amie Isabelle, qui est aussi médecin à Chambéry-le-Haut. "Généralement ce sont les parents qui viennent nous voir avec leurs enfants pour savoir quel est le diagnostic, et il tombe assez rapidement."

En fait, il ne s'agit pas d'une "piqûre" ni même d'une "puce" d'ailleurs. C'est un parasite du canard, qui se transforme au contact d'un mollusque présent au fond du lac. Une fois libéré, il nous confond bien souvent avec les palmipèdes du plan d'eau. "Moi j'étais pas du tout au courant", confie David, un touriste belge qui a récupéré un petit fascicule à l'accueil de la plage et qui a justement pour thème la puce du canard. "C'est bien ils ont fait ça sous forme de BD, donc on va le lire et se renseigner sur cette puce mystérieuse. En espérant qu'on ne se fasse pas piquer..."

Des affiches informent les baigneurs, comme ici à l'entrée de la plage municipale du Bourget-du-Lac. © Radio France - Tommy Cattaneo.

Se rincer sous la douche et bien s'essuyer avec sa serviette

Ça ne devrait pas arriver si vous suivez attentivement quelques conseils de base. "En sortant de l'eau il faut tout de suite aller se rincer sous la douche et aussi bien se frotter avec la serviette", explique Jérémy, sauveteur volontaire sur la plage municipal du Bourget. "Après, ça démange mais ce n'est vraiment pas grave et ça part au bout de quelques jours", rassure Hélène, une conseillère en parapharmacie d'Aix-les-Bains, qui voit souvent des baigneurs débarquer le corps plein de boutons. "On conseille de nettoyer la peau avec un savon antiseptique et de mettre une crème pour éviter le grattement."