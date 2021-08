Gare d'Hendaye : hommage aux agents de la SNCF tués par faits de guerre entre 1939 et 1945

Une simple plaque de marbre sur un mur du hall de la gare d'Hendaye récemment rénovée. Une plaque avec six noms d'agents de la SNCF tués pour faits de guerre pendant la seconde guerre mondiale. Une cérémonie pleine d'émotions a eu lieu ce mardi 10 aout 2021 afin de dévoiler la plaque. Depuis de nombreuses années seuls deux noms étaient inscrits. Mais après des recherches menées par les associations d'anciens combattants et par le syndicat CGT, quatre autres ont été honorés pour avoir résisté à l'occupant nazi.

Cérémonie dans le hall de la gare d'Hendaye © Radio France - Paul Nicolaï

Parmi les invités présent lors de cette cérémonie: Maite Faget. 92 ans. Son père, Jérôme, a été arrêté en 1944 sous ses yeux. Puis il a été déporté au camp de Dachau où il est mort. Il avait 61 ans. Maite Faget se souvient de tout : "J'étais à la maison quand la Gestapo est arrivée. Il y avait deux gars de la Gestapo et un SS qui sont venus chercher mon père. Puis il est parti. On ne l'a plus revu. C'était le jour de mes 15 ans. Je l'ai embrassé. Mon père j'y pense tous les jours. Les nazis ont tué mon père et la vie de ma mère n'a plus été la même. Et ma vie non plus n'a plus été la même. C'était une période très difficile que je ne souhaite à personne d'autre. Aujourd'hui, il faut être très vigilant , il y a des mouvements d'extrême droite aujourd'hui qui me font peur. Les jeunes, peut être, ne se rendent pas compte."