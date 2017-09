Gare du Mans : un homme fait tomber une femme sur les voies en voulant échapper à la police

Une femme est tombée sur les voies peu avant 9h ce mardi en gare du Mans. Elle a été poussée par un homme qui était en fuite après un contrôle d'identité. Il a bousculé la jeune femme qui a été blessée. Interpellé, l'homme est en garde à vue.

L'homme qui circule à bord d'un train qui effectuait la liaison entre Rennes et Paris n'avait pas de titre de transport. Il n'a pas non plus de papier d'identité. Il est contrôlé peu avant 9h ce mardi par les fonctionnaires de la PAF, la police aux frontières en gare du Mans. Il s'en prend à l'un d'entre eux et prend la fuite.

Dans sa course, sur l'un des quais de la gare du Mans, il bouscule une femme qui tombe et se retrouve blessée sur la voie. Il finit par être interpellé par d'autres policiers qui le placent en garde à vue. Il est poursuivi pour violences aggravées et sur personne dépositaire de l'autorité publique. Il s'avère aussi qu'il est en situation irrégulière. Quant à la femme, elle a été blessée dans sa chute sur les voies, et surtout choquée. Secourue par les pompiers, elle a été transportée à l'hôpital du Mans.

Cet incident a également entraîné des retards de train de plus de trente minutes ce mardi matin.