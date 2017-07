Gare Montparnasse : la situation dans les gares de l’ouest ce lundi

Après la situation chaotique dimanche, le trafic reprend très progressivement à la Gare Montparnasse de Paris. La panne n’a toujours pas été identifiée. La SNCF annonce pouvoir faire partir trois TGV sur quatre ce lundi mais conseille de reporter son voyage. Le détail dans les gares de l’ouest.

La situation est toujours très confuse ce lundi matin en gare de Montparnasse mais aussi de Rennes, de Nantes ou encore du Mans où les passagers qui s’apprêtent à partir font face aux retards et au manque d’informations.

Retards et annulations à Rennes, Quimper et Brest

Rennes : six trains accusent des retards en gare de Rennes, mais surtout on compte cinq trains supprimés à destination et en provenance de Paris, Marseille, Lorient et Quimper.

Quimper : trois trains à destination de Paris sont annulés cet après-midi, quatre en provenance de Paris sont aussi supprimés et deux autres sont retardés.

Brest : le train de 19h18 pour Paris est supprimé c'est pour le moment l'unique perturbation.

Perturbations en gare du Mans et de Laval

Le Mans : la gare du Mans est très perturbée encore ce lundi avec dix trains retardés et deux supprimés en direction et depuis Paris et Rennes.

Laval : six trains accusent des retards en gare de Laval, deux trains sont annulés en direction de la Bretagne.

Trains supprimés sur l'axe Paris - Poitiers - La Rochelle

Poitiers : trois TGV sont retardés en gare de Poitiers mais surtout on compte six trains supprimés à destination de Paris, Bordeaux, la Rochelle et Lille Flandre.

La Rochelle : deux trains sont retardés en direction et depuis Paris.

Consultez le site de la SNCF avant de partir et, si vous le pouvez, la SNCF vous conseille de reporter vos déplacements.

#Rennes: après la suppr. des trains de 7h35 et 8h35, celui de 9h35 est bien prévu.. Pb: c'est la queue pour accéder au quai.. #SNCFpic.twitter.com/dlh2EKEqXL — FB Armorique (@bleuarmorique) July 31, 2017

Remboursement intégral à partir de 4h de retard

Le porte-parole de la SNCF, Mathias Vicherat, a annoncé sur franceinfo que les voyageurs qui ont subi hier dimanche plus de 4 heures de retard, au départ et à l'arrivée de la gare Montparnasse à Paris, seront "intégralement remboursés". Une mesure qui sert à "marquer le coup et présenter nos excuses" précise t’elle.

Et attention la SNCF prévient sur son site la panne de signalisation qui perturbe le trafic des TGV en gare de Montparnasse n’est toujours pas identifiée ce lundi matin et "afin de permettre la reprise des travaux, le trafic TGV à destination de Paris Montparnasse sera réduit en fin de journée. Plus aucun TGV ne desservira la gare Montparnasse après 22h00".