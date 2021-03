Nouveau confinement : les Franciliens se pressent en gare Montparnasse

Les valises ont été faites à la hâte pour certains : à la gare Montparnasse, les franciliens qui le peuvent ont réservé des trains pour quitter la région ce vendredi, avant l'entrée en vigueur du nouveau confinement à minuit. Pour les départs ce week-end, les réservations ont augmenté de 20% au niveau national indique la SNCF. Les TGV et Ouigo au départ de la capitale sont presque tous complets ce vendredi, contre 60% à 70% ces dernières semaines. Les destinations les plus recherchées sont comme d'habitude Bordeaux, Lyon, Marseille, Rennes et Nantes.

Départs de dernière minute

Dans le hall de la gare, certains ont pris leur billet en dernière minute. C'est le cas de Lior qui part à Vannes chez des amis. _"_On n'en peut plus de vivre ici, enfermés comme dans des cages à lapins !, lance le jeune homme. J'ai besoin de nature, on se sent asphyxié à Paris." Sylvain, habitant de Montreuil, s'est aussi décidé ce matin : il va chez ses parents à Toulouse. Au chômage, il "a décidé de prendre l'air pendant deux semaines, à la campagne. En ce moment, je passe des entretiens en visioconférence, donc pour moi ça ne change rien."

Entre le balcon et la piscine, j'ai vite choisi.

Même décision pour Bérénice : "je vis dans un 13 mètres carré à Paris et je ne peux pas revivre un confinement, lance-t-elle. _Je devais partir pour le week-end dans l'Orne chez mes parents, mais je vais finalement y rester quatre semaines_. Je ne veux pas subir ce troisième confinement."

Ce n'était pas le rush en milieu de matinée à la gare Montparnasse, mais les TGV et Ouigo du jour sont presque tous complets © Radio France - Simon Cardona

Évelyne évite tous les confinements parisiens chez sa fille à Bordeaux. Et c'est plutôt calme pour un départ au dernier moment selon elle. Marion avait quant à elle prévu depuis longtemps un week-end prolongé à Bordeaux. Malgré le nouveau confinement en Île-de-France, pas question pour elle d'annuler : "On a vraiment besoin de partir, advienne que pourra. On a vraiment respecté le confinement mais là on en pouvait plus. _Si on doit payer les 135 euros au retour, on les paiera_."

Tous les trains circuleront comme prévu dans les prochains jours a précisé la SNCF. Tous les billets pour les TGV, Intercités et TER en correspondance sont échangeables et remboursables sans frais jusqu'au dernier moment, et ce, jusqu'au 19 avril. Ils l'étaient jusqu'à présent jusqu'à trois jours avant le voyage.