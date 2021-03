Gargilesse en deuil après la mort de son maire Vanik Berberian

Au loin, une cloche sonne. Quelques oiseaux passent au ciel. Un bruit de moteur fend l'ambiance : un tracteur remonte cahin-caha la rue de la mairie. Un semblant de printemps flotte dans l'air, sous le soleil de Gargilesse. Pourtant, Hélène serre contre elle son long manteau noir. "Je viens de faire le tour des maisons du village. Une à une". 160 maisons à flanc de rues pentues. L'élue, membre du conseil municipal, tenait à rencontrer personnellement chacun des habitants, leur dire un petit mot. "C'est un peu comme si on avait perdu notre Papa..."

Vanik Berberian aura été maire de Gargilesse pendant plus de 30 ans © Radio France - Gaëlle Fontenit

Jeanine, "la vieille du village, c'est comme ça que m'appelait Vanik", 90 printemps passés à Gargilesse, ouvre la porte de sa maison, place du Château. Sur la table, le journal du jour et sa Une barrée de la photo de Vanik Berberian. "Il n'aura pas eu le temps d'être vieux, lui". Un chat s'étire au soleil, sur le pas de la porte. "C'était quelqu'un de simple, qui aimait profondèment les gens. Il a même réussi à faire venir Emmanuel Macron ! C'est une affaire quand même"

"Gargilesse, c'est Vanik, vous savez", Marie, une habitante

Jeanine l'a vu arriver au village, Vanik. Il y a plus de 40 ans. Tout comme Didier Philippe, le premier adjoint, qui parle de "son demi-frère, son ami" qu'il a connu "quand il portait encore la moustache". Lui qui a accepté, l'an passé, de rempiler sur la liste pour les municipales, comme premier adjoint cette fois, parce que Vanik, malade et incapable de prononcer une parole, "avait besoin de quelqu'un de confiance et qui connaissait un peu les dossiers...". Didier encore, qui est allé chercher Monsieur le maire lors de sa première sortie autorisée, alors qu'il était hospitalisé à Châteauroux, pour le rammener sur ses terres. "Dans la voiture, sur la route de Gargilesse, il a pris un papier, un crayon, et il a écrit quelques mots qu'il a glissé dans la boîte à gants. Après sa visite, j'ai lu le papier. Il avait écrit "Tu me manques, vous me manquez, Gargilesse me manque".

Vanik Berberian s'était fait l'ambassadeur de Gargilesse, y recevant des musiciens, des artistes, des émissions de télévision et même le président Emmanuel Macron © Radio France - Gaëlle Fontenit

Marie a la gorge nouée. Artiste, comédienne, installée ici "à plein temps maintenant", cette parisienne d'origine était profodément attaché à Vanik Berberian. "Gargilesse, c'est Vanik, vous savez. Il avait beaucoup d'humour, il pouvait pousser des coups de gueule, il aimait les gens ! On est en deuil. Il n'y a pas d'autres mots. Gargilesse est en deuil"

Tout un village qui se mobilise désormais pour rendre hommage à l'un de ses plus fameux ambassadeur.

Ce jeudi 11 mars, Gargilesse-Dampierre organise un hommage à 12h, devant la mairie, où une minute de silence sera respectée.

Puis, dimanche, à 10h, un rassemblement en sa mémoire sera organisé à la ferme du château de Gargilesse.