Gaspillage alimentaire : à Nantes le casse-tête d'un gestionnaire d'établissement scolaire

C'est la journée nationale de lutte contre le gaspillage alimentaire. France Bleu Loire Océan vous amène au self du collège public Sophie Germain à Nantes, où malgré des efforts incessants de la part du personnel, certains enfants touchent à peine à leur repas.

Une charlotte sur la tête, et un œil sur le plateau de chaque enfant, Arlette est chef-cuistot. Elle veille à ce que chaque menu soit équilibré, s'étonne que tel ado ne prenne pas de laitage ou que tel autre boude les clémentines. Malheureusement les jeunes déjeunent avec plus ou moins d'appétit.

Je n 'aime pas trop le mélange viande-sauce."- une enfant qui jette son assiette pleine à la poubelle

Ici pourtant on voue une lutte sans merci au gaspillage alimentaire. Le pain blanc qui sèche est remplacé par un petit pain aux céréales, terminée aussi l'assiette de crudités imposée, les enfants composent eux-mêmes leur entrée. L'établissement est classé REP+, Muriel Le Quého, la gestionnaire.

Ici on fait au quotidien attention au gaspillage car notre public est très défavorisé. Certains enfants ne mangent qu'une fois par jour. Il serait malvenu de remplir le ventre de la poubelle sachant que les enfants n'ont pas leur ventre rempli".

Alors qu'est-ce-qui cloche ? D'après la chef-cuistot :

La culture et l'éducation. Quand c'est nouveau pour eux c'est toujours difficile, il faut présenter un plat dix ou douze fois avant que ça accroche."

Si certains enfants continuent de vider la totalité de leur assiette à la poubelle d'autres soucieux de ne pas jeter distribuent la nourriture qu'ils ne mangent pas à leurs petits camarades.

Au collège le coût du repas est de 3€10 pour ceux qui déjeunent au ticket et de 3€06 en demi-pension.

Le coût du gaspillage alimentaire en France est estimé entre 100 et 160 euros par an et par personne, soit de 12 à 20 milliards d’euros. Pour la cinquième année consécutive, cette journée du 16 octobre est journée nationale de lutte contre le gaspillage alimentaire.