Gaspillage alimentaire : la quasi-totalité de la proposition de loi de Guillaume Garot validée en commission

La quasi-totalité de la proposition de loi anti-gaspi de Guillaume Garot a été adoptée en commission à l'Assemblée Nationale. "Les principaux articles ont été votés avec un large consensus. C’est une avancée importante pour être plus efficace contre le gaspillage alimentaire" se félicite le député socialiste de la Mayenne dans un communiqué.

Les députés ont validé les principales mesures comme par exemple la question des dates de consommation sur les produits et la création d'une police du gaspillage. En revanche, l'article rendant obligatoire l’éducation à l’alimentation dans les programmes scolaires du primaire au lycée a été rejeté et la proposition des bons pour bien manger contre la précarité alimentaire ont été rejetés, ce que regrette Guillaume Garot.

Cette proposition de loi franchit donc une première étape à l'Assemblée Nationale. Le texte doit être maintenant discuté en séance publique avant d'être éventuellement voté et adopté officiellement : "je continuerai à porter ce combat pour un pays plus solidaire et plus responsable vis-à-vis de son alimentation".