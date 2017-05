Gaspillage alimentaire : les Européens ne gèrent pas bien leurs placards !

Chaque année, les Européens gaspillent 88 millions de tonnes de denrées alimentaires. Le Parlement européen veut réduire de moitié le gâchis alimentaire d'ici 2030. Et si une partie de ces aliments était donnée d'emblée au lieu d'être jetée? Plus facile à dire qu'à faire!

Les Européens gaspillent 88 millions de tonnes de denrées alimentaires, soit 173 kg par personne et par an. Les plus gros gaspilleurs seraient les Néerlandais, avec plus de 540 kg par bouche à nourrir, et les Belges, 350 kg. Les Slovènes sont bien plus économes, avec 72 kg, juste devant les Maltais et les Roumains. Les Français jetteraient autour de 130 kg de nourriture consommable par an, les Allemands, 170 et les Britanniques, 230 kg. Ce sont des estimations difficiles à vérifier, mais la réduction du gaspillage alimentaire passe forcément par nos cuisines: la moitié du gâchis provient des ménages.

Nous nous laissons impressionner par exemple par ce qui est écrit sur les emballages et nous mettons nos laitages et nos conserves trop tôt à la poubelle. La mention "à consommer de préférence avant le..." n'est pas toujours très bien comprise. Nous la confondons trop souvent avec cette autre injonction: "à consommer jusqu'au..."

Retirer les DLC, date limite de consommation, sur certains produits, quand ils ne présentent pas de risques pour la santé, pourrait nous aider à faire des économies. Dans le monde, un tiers des aliments part à la poubelle, selon la FAO.

La grande distribution jette aussi, 10% de ses produits alimentaires. Un score facile à réduire grâce à quelques mesures simples, pour les eurodéputés. Les supermarchés hésitent à donner leurs invendus, leurs lots endommagés ou quasi-périmés, car les détruire coûte moins cher.

Jeter coûte moins cher que donner

Le Parlement européen veut réduire de moitié le gaspillage alimentaire d'ici 2030. Il demande donc logiquement à la Commission européenne d'autoriser les états à baisser, voire à supprimer la TVA sur les dons. Les grossistes doivent aussi pouvoir s'appuyer sur des associations solides pour redistribuer les collectes de denrées. Là aussi, l'Union européenne peut aider les ONG, à travers le Fonds européen d'aide aux plus démunis, diversement utilisé par les 28. Rappelons qu'en Europe, une personne sur dix ne mange correctement qu'un jour sur deux, soit 55 millions de citoyens.

