Gaspillage alimentaire : un député mayennais veut supprimer la mention "à consommer de préférence avant le"

"De nombreux progrès ont été faits depuis ma loi de 2016, votée à l'unanimité, mais si nous voulons atteindre les objectifs fixés pour 2030 par la France et l’Union européenne, nous devons accélérer" explique, dans un communiqué, le député socialiste de la Mayenne, ancien ministre chargé de l'agroalimentaire, Guillaume Garot.

En France, les pertes et gaspillages alimentaires représentent 10 millions de tonnes de produits par an, soit une valeur commerciale estimée à 16 milliards d’euros

L'élu mayennais va donc déposer une proposition de loi pour aller plus loin et pour faire de la lutte contre le gaspillage alimentaire une grande cause nationale. Parmi ses propositions : rendre obligatoire l'éducation à l'alimentation sur le temps scolaire et la suppression des dates et de la mention "à consommer de préférence avant le" sur certains produits comme les pâtes, le riz, les céréales.