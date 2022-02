La cantine de Tournedos-Bois-Hubert (Eure) teste depuis fin janvier la vente des surplus de repas sur l'application Too good to go. Le test va durer un trimestre avec une volonté de lutter contre le gaspillage alimentaire.

Gaspillage alimentaire : une cantine de l'Eure vend des repas sur l'appli Too good to go

Plus d'une tonne de nourriture jetée lors de la dernière année scolaire, 1040 kilos très exactement, le SIVOS GTT, le syndicat intercommunal à vocation scolaire qui gère la restauration a fait les comptes et son président, Sébastien Bonneau a cherché des solutions pour valoriser ces déchets. C'est un peu par hasard qu'il entend parler de l'application Too good to go qui met en vente des produits invendus de la journée, issus de restaurants, de magasins, de boulangeries, d'EHPAD ou de cantines.

Depuis le 24 janvier, la cantine, dans laquelle une centaine d'enfants déjeune chaque jour, teste la vente des repas en trop sur l'application : "on a décidé d'un prix de trois euros cinquante" détaille l'élu, très heureux de moins jeter.

Une vente pour ne pas jeter explique Sébastien Bonneau Copier

On ne fait pas ça pour gagner de l'argent, ce n'est pas le but. C'est vraiment pour valoriser plutôt que jeter - Sébastien Bonneau

Trente paniers vendus en un mois

Chaque jour, au moins un panier est préparé pour l'application et le nombre peut monter jusqu'à six. Une fois le service du déjeuner terminé, "les agents de la cantine préparent les paniers, les conditionnent en barquettes, avec une étiquette pour la provenance de la viande et on informe surtout qu'ils doivent être consommés le jour même" détaille Sébastien Bonneau.

"Aujourd'hui, on a fait six paniers" rapporte Véronique Sanson. Ces paniers permettent de réduire les déchets quotidiens, "aujourd'hui, on avait trois kilos" avance la responsable de la cantine depuis vingt-et-un ans, "c'est beaucoup mieux plutôt que de jeter tout la poubelle".

Les six paniers surprise attendent au frais dans le réfrigérateur de la cantine © Radio France - Laurent Philippot

Les paniers sont ensuite à retirer à la garderie entre 16h30 et 18h00. Parmi les clients du jour, Lauriane avec ses deux fils Jules et Noah : "On fait attention aussi à la maison par rapport au gaspillage et aux déchets" explique la mère de famille qui est venue exprès de Gravigny, à 17 kilomètres de Tournedos-Bois-Hubert pour récupérer son panier. Noah, cinq ans, aimerait bien y découvrir des "cordons bleus" et son grand frère de neuf ans "des lasagnes".

Cordon bleu, lasagnes ou un autre plat ? Écoutez le reportage de France Bleu Normandie Copier

Too good to go reverse environ un euro par panier au syndicat, qui doit ensuite déduire l'achat des barquettes et l'abonnement annuel de quarante euros à la plateforme et "l'argent repart dans le budget de l'école, dans l'extra-scolaire ou le périscolaire. Ça peut permettre de financer des jeux, des jouets ou une sortie" précise Sébastien Bonneau, qui, si le teste s'avère concluant, pense poursuivre très certainement l'aventure avec too good to go.