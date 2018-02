Ce sont les deux stars de ce cru 2018 du Guide Michelin, dévoilé ce lundi : le chef Marc Veyrat d'une part, qui fait son retour au sommet de la haute gastronomie en décrochant trois étoiles pour La Maison des Bois (Haute-Savoie), et Christophe Bacquié d'autre part, qui se voit récompenser également de l'onction suprême pour son restaurant à l'hôtel du Castellet (Var).

Passe de trois pour Marc Veyrat

C'est la troisième fois que Marc Veyrat décroche une troisième étoile. Après celles obtenues pour l'Auberge de l'Eridan (Veyrier-du-Lac), puis pour La Ferme de mon père, à Megève, c'est donc pour La Maison des Bois à Manigod (Haute-Savoie) qu'il est de nouveau récompensé. Michael Ellis, directeur international des guides Michelin, a salué sa "vision botanique de la cuisine". "C'est difficile de faire une cuisine de caractère avec des herbes, des fleurs et des plantes, mais lui y arrive. Il a gagné une place importante dans l'histoire culinaire grâce à cela", a-t-il déclaré à l'AFP, citant parmi les plats marquants un œuf au foin à l'oxalis et des raviolis de légumes oubliés.

L'aïoli "moderne et léger" et le "travail avec le poulpe et les poissons de Méditerranée" de Christophe Bacquié, salués par Michael Ellis, lui auront donc valu une troisième étoile convoitée depuis 2010, date à laquelle le chef parisien avait obtenu la deuxième pour le restaurant de l'Hôtel du Castellet, tout près du célèbre circuit.

Avec ces deux tables, le club des trois étoiles compte désormais 28 membres, après le retrait inédit du restaurant Le Suquet à Laguiole, à la demande de son chef Sébastien Bras.

Cinq nouvelles tables décrochent une deuxième étoile

Le Guide Michelin 2018 compte par ailleurs cinq nouvelles tables auréolées de deux étoiles. Dont l'Auberge du Père Bise, reprise en 2017 par Jean Sulpice, mais aussi de l'Hostellerie Jérôme, à La Turbie (Alpes-Maritimes) du chef Bruno Cirino, et dans le même département, de Flaveur, à Nice, des frères Gaël et Mickaël Tourteaux. Les chefs nippons ont un succès certain cette année, avec deux étoiles aussi pour le restaurant Au 14 Février à Saint-Amour-Bellevue (Saône-et-Loire), de Masafumi Hamano, et la table éponyme de Takao Takano à Lyon. Au total, 85 tables se voient récompensées par deux étoiles.

Le Guide Michelin a enfin attribué une seule étoile à 508 restaurants, dont 50 nouveaux cette année. À noter que dans cette édition dont la marraine est Anne-Sophie Pic, seule femme à la tête d'un restaurant trois étoiles en France, les deux femmes présentes sur le podium ce lundi étaient récompensées au sein d'un couple.

