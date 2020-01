Un nouveau lauréat en Creuse, pas de changement en Corrèze et en Haute-Vienne. Le crû 2020 des "bibs gourmands" du Guide Michelin a été dévoilé ce lundi. C'est la récompense du guide qui honore les "bonnes petites tables" qui servent un menu complet à moins de 33 euros.

Gastronomie : les restaurants haut-viennois et corréziens conservent leurs "bib gourmand"

Limousin, France

C'est le statu quo parfait pour les restaurants de Corrèze et de Haute-Vienne : pas de nouveau lauréat, mais pas de perdant non plus. Les restaurants qui avaient un "bib gourmand" l'an passé le conservent. Il s'agit de la récompense du guide Michelin qui honore les "bonnes petites tables" qui offre un menu complet (entrée, plat, dessert) à moins de 33 euros.

Il y en a donc toujours deux en Haute-Vienne: Le Vanteaux à Limoges et La Table du Moulin à La Roche-l'Abeille.

Et toujours cinq en Corrèze, les mêmes que l'an dernier: Le Turenne, à Beaulieu-sur-Dordogne, Le Tilleul de Sully à Montgibaud, Les 7 Tulle, et puis les deux établissements brivistes En Cuisine et La Toupine déjà distingués en 2019.

La seule nouveauté en Limousin vient de la Creuse, où Le Coq d’Or à Chénérailles retrouve le "bib" qu'il avait perdu il y a deux ans, tandis que Nougier à Saint-Étienne-de-Fursac conserve le sien.

Les étoiles du Guide Michelin seront quant à elles dévoilées le lundi 27 janvier prochain.