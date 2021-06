Gauvain Sers à Ponthoile : "Un lien d'humanité entre le chanteur et le village", dit le maire Henri Poupart

Gauvain Sers en concert samedi 12 juin à Ponthoile, en Baie de Somme ! Le chanteur creusois s'était inspiré de la fermeture de l'école du village pour écrire sa célèbre balade "Les Oubliés". "Un grand lien d'humanité s'est créé entre Gauvain Sers et Ponthoile. Cette chanson vient de quelqu'un d'authentique, qui connaît notre ruralité car il vient de la Creuse, qui a les mêmes caractéristiques que nous", explique le maire de la commune Henri Poupart, invité de France Bleu Picardie ce vendredi 11 juin. Dans ce mini concert, d'une demi-heure, Gauvain Sers "vient nous soutenir, présenter quelques chansons de son nouvel album et chanter "Les Oubliés", que tous les enfants du village connaissent", explique le maire. Gauvain Sers fera donc ce crochet en Picardie maritime, entre un concert à Rennes ce vendredi et à Paris dimanche.

Un centre de création artistique à partir de cet été

L'occasion de présenter à Gauvain Sers le futur projet pour l'école de Ponthoile : "On va en faire quelque chose d'original, un centre de création artistique, avec du théâtre, du dessin, de la musique, décrit Henri Poupart. Et le centre gardera le nom de l'école de Ponthoile", poursuit le maire de la commune. Les travaux vont se dérouler à l'hiver 2021 pour une ouverture en 2022, mais une ouverture éphémère se fera cet été. "Nous proposerons des ateliers de dessins, des chanteurs, des petits concerts", détaille Henri Poupart.

Pas mal de projets pour cette commune, autre que le centre artistique : "On va changer tout l'éclairage public de la commune, faire des travaux dans le domaine de l'environnement pour les marais, une petite fresque près du cabinet médical pour égayer notre village", énumère l'élu.

Le maire Henri Poupart avait envisagé un temps de raccrocher la politique, mais il a finalement rempilé pour un mandat : "C'est avec des projets comme cela que se nourrit un maire, pas avec des problèmes d'incivilités, de violence... Il y a la volonté d'être optimiste, de créer des choses, vivre des choses positives comme avec Gauvain Sers. C'est là qu'on trouve son énergie", conclut Henri Poupart.