C'est le retour de la Marche des fiertés à Montpellier

La dernière Marche des Fiertés à Montpellier avait rassemblé plus de 10.000 personnes en 2019

La Marche des fiertés est de retour à Montpellier. La 28ème édition est prévue le samedi 25 septembre. Elle aurait dû avoir lieu en juin mais a été reportée en raison du contexte sanitaire et en 2020, elle a carrément été annulée. À la place, c'est un événement numérique qui avait été organisé dans l'urgence. Bien mais insuffisant selon Olivier Vaillé, le président de Fierté Montpellier Pride. "On a réellement besoin de montrer qu'il y a du militantisme, que nous continuons à porter des revendications fortes pour les personnes LGBTQI+". En France bien sûr mais aussi à l'étranger, comme en Afrique ou en Europe de l'Est. D'ailleurs, le mot d'ordre cette année : "Nos fiertés sont sans frontières".

Pour la diversité, contre les discriminations

11 chars feront partie du cortège et pour la première fois, la Ville de Montpellier aura le sien. Le départ sera donné à 16h du Peyrou. Direction la Comédie, les boulevards Louis Blanc, Pasteur, Henri IV puis retour au jardin du Peyrou pour un apéro géant à partir de 19h30. Ceux qui veulent y participer devront présenter leur pass sanitaire. Pendant le défilé, les gestes barrière seront recommandés.

La veille, un village associatif sera installé au Peyrou et en début de semaine des conférences à la Panacée sur les droits et la santé des LGBTQI+, notamment en Afrique.