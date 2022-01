Gaya, Athéna, Léocadie : ces prénoms très rares donnés à des enfants de Laval en 2021

Le service état civil de la ville de Laval publie ce lundi 3 janvier 2022 un certain nombre de statistiques concernant l'année dernière. On y apprend que le nombre de décès a légèrement blessé et que des prénoms rares ont été donnés par les parents lavallois.

Au rayon des prénoms en vogue à Laval en 2021 : Mohamed (14), Hugo (10), Gabriel (9), qui sont d'ailleurs les plus donnés. Pour les filles, il s'agit d'Adèle et Juliette (10), Fatoumata et Mia (8), Ambre, Anna, Jeanne, Louna et Luna (7). L'année d'avant, les prénoms Louis et Louise arrivaient en tête. Et parmi les prénoms plus rares, le service de l'état civil de la mairie a relevé : Athéna, Brieuc, Cataleya, Edmée, Elyakim, Gaïa, Gustin, Hiro, Léocadie, Lior, Nélio, Valérian.

De l'amour !

Concernant les mariages, ils sont en augmentation par rapport à 2020. 109 unions ont été célébrées, dont trois mariages concernent des personnes de même sexe. C'était 77 en 2020. "Le mois de juillet a été le plus riche en mariages avec 25 célébrations. Pour 72 % des mariés, il s'agissait d'un premier mariage" explique la ville de Laval dans un communiqué. D'après elle, l'âge des époux au moment de leur mariage est de plus en plus tardif : seulement 8 % des époux ont moins de 25 ans, 63 % ont entre 25 et 45 ans, et 29 % plus de 45 ans. 151 PACS ont été enregistrés en mairie ainsi que 247 dissolutions (123 conclusions et 240 dissolutions en 2020).

Plus de naissances

Les petits lavallois sont plus nombreux qu'en 2020. L'an dernier, 1.185 bébés ont vu le jour à Laval, en augmentation de 1,2%, soit 14 naissances en plus. Et la proportion de filles et garçons est quasi similaire (594 et 591). 500 enfants sont domiciliés à Laval. On note également que 36 bébés étaient des jumeaux en 2021, soit 3 % des accouchements. Le choix du double nom par les parents est en hausse avec 60 enfants (soit environ 5 % des naissances).

Moins de décès

Le nombre de décès a légèrement baissé en 2021 : 923 contre 945 en 2020, année marquée par le début de la crise du coronavirus. "Ces décès concernaient _450 Lavallois et 473 non Lavallois_. Une différence qui s'explique par la présence sur le territoire communal du Centre Hospitalier et de la Polyclinique" indique le service état civil.