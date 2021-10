Gayané, 10 ans, d'origine arménienne, représentera Brive lors du concours international de Piano de Lyon

C'est la semaine de l'intégration des réfugiés. L'occasion de mettre en avant certains parcours exceptionnels de migrants. C'est le cas de la famille Gharagyosyan. Elle a quitté l'Arménie il y a 17 ans et s'est installée à Brive. En 2008 elle devait être expulsée mais grâce à la mobilisation des parents d'élèves de l'école où leur fils était inscrit elle a pu rester. Aujourd'hui les Gharagyosyan sont régularisés et c'est leur fille Gayané, née en France, qui fait rayonner leur intégration. A 10 ans elle excelle au piano et vient d'être sélectionnée pour participer à un prestigieux concours international.

Un cadeau d'anniversaire

C'est au conservatoire de Brive que Gayané apprend le piano. Chopin, Schubert, etc. son répertoire est déjà bien étoffé. Elle aime dit-elle " la difficulté et les beaux morceaux". Sous ses doigts d'enfant le piano à queue Steinway de l'auditorium du conservatoire virevolte.

Elle est très doué, c'est une élève exceptionnelle"

Son professeur Laurent Bourreau est lui épaté. "C'est un talent très précoce. Elle progresse très vite". Et pourtant Gayané n'a que 4 ans de piano derrière elle. C'est le jour de ses six ans que tout a commencé. "Pour mon anniversaire j'ai eu en cadeau une petit piano. Et après j'ai voulu commencer le piano". Et elle rêve déjà de devenir concertiste. Son professeur l'assure, elle peut y arriver.

Toute sa famille est derrière elle

Elle peut compter sur sa toute famille pour l'y aider. Malgré des revenus modestes ses parents lui ont acheté un vrai piano. "On est en train de travailler pour avoir bon chemin pour elle pour qu'elle continue comme ça" explique Gor Gharagyosyan son père. Avant d'ajouter : "je suis très fier". Surtout depuis sa sélection pour le concours international de piano de Lyon, une référence. La finale aura lieu en mars.