Gaz, Airbnb, vignettes... Ce qui change le 1er décembre

Comme chaque début de mois, plusieurs changements réglementaires ou légaux entrent en vigueur. A un mois du début 2018, les nouveautés de décembre sont peu nombreuses mais vont concerner beaucoup de Français.

Pas de grands changements en vue pour ce dernier mois de l'année, avant un 1er janvier 2018 qui sera plus riche en modifications. Mais ce mois-ci, plusieurs mesures entrent tout de même en vigueur qui vont modifier les habitudes pour les Français concernés.

Ce qui change le 1er décembre © Visactu

Airbnb à Paris : un enregistrement obligatoire

Alors qu'Airbnb est soupçonné d'avoir mis en place un système de carte de crédit permettant à ses propriétaires de toucher des paiements en échappant au fisc, la ville de Paris tente de mieux encadrer ses locations. A présent, pour louer un appartement sur Airbnb ou un autre site de locations courte durée, il faudra absolument s'enregistrer auprès de la mairie de Paris.

Le numéro obtenu après l'enregistrement devra obligatoirement être mentionné sur les annonces sur le site, ce qui permettra à la Ville de mieux contrôler les locations qui sont enregistrées et celles qui ne le sont pas.

Gaz : nouvelle hausse des tarifs

En moyenne, ce vendredi, les prix du gaz augmentent de 0,97%. C'est le gaz utilisé pour le chauffage qui augmente le plus (+1%), suivi par le gaz pour la cuisson et l'eau chaude (0,6%) et celui pour la cuisson uniquement (0,3%).

Voyages : Air France lance Joon

Annoncée en grande pompe il y a plusieurs semaines, Joon est la nouvelle filiale d'Air France, destinée à un public plus jeune. Ne se définissant pas elle-même comme "low cost" mais promettant des prix très accessibles et une expérience de vol améliorée (films en réalité augmentée, repas bio, etc.) Joon lance ses premiers vols vers Barcelone, Berlin, Lisbonne et Porto ce vendredi.

La vignette Crit'air débarque à Annecy

Cette vignette qui permet de distinguer les différentes catégories de voitures selon qu'elles sont polluantes ou non s'étend petit à petit à toute la France. Lancée à Paris, elle a été adoptée à Toulouse le 27 novembre. C'est désormais la ville d'Annecy qui met en place son utilisation.

Sécurité sociale : fin de remboursement pour des traitements contre l'arthrose

Deux médicaments prescrits pour traiter l'arthrose, l'Arthrum et l'Ostenil, ne seront désormais plus remboursés par la Sécurité sociale.

Expérimentation de l'éthylotest antidémarrage

Le département du Finistère commence l'expérimentation de l'éthylotest antidémarrage (EAD), après la Drôme, la Marne et le Nord.