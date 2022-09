Gaz de Bordeaux : face à la flambée des tarifs, ces clients ne savent pas s'ils pourront se chauffer cet hiver

"A chaque fois que j'allume le gaz, j'y pense". Comme plusieurs centaines d'autres clients de Gaz de Bordeaux, Natasha a failli tomber de sa chaise en découvrant son nouveau contrat d'énergie. "Au début j'ai cru que c'était une erreur ou un problème de calcul : 460 euros par mois. Ce n'était pas possible tellement ça me paraît ahurissant."

"Quand j'ai découvert ça, je n'ai pas dormi pendant plusieurs jours"

La jeune maman fait partie de ces abonnés dont les contrats à prix fixe arrivent à échéance en fin d'année. Propriétaire avec son compagnon d'une maison de 100 m2, Natasha a donc reçu début septembre de nouvelles offres pour les trois prochaines années. Conjoncture oblige, ces contrats affichent un prix du kWh ayant doublé, voire parfois quadruplé.

"La guerre en Ukraine a bon dos"

"On appelle Gaz de Bordeaux et on vous explique que cette hausse est due directement à la guerre en Ukraine. Effectivement, oui, il y a la guerre en Ukraine. Mais quand on voit que chez les fournisseurs concurrents ailleurs en France, on n'a pas ces tarifs-là, je pense qu'effectivement la guerre a bon dos."

"Le choix cet hiver entre manger ou se chauffer"

Habitante de Bègles et elle aussi abonnée à Gaz de Bordeaux, Fabienne Taleyson a vu le prix de son kWh passer de 8 à 30 centimes. Calculatrice à la main, la mère de famille estime à 4.000 euros le montant de ses factures pour l'année à venir. "C'est intenable", affirme celle qui a créé le groupe Facebook "Les Bordelais VS Gaz de Bordeaux".

"C'est 260 % d'augmentation !"

Parmi les 2.500 membres du groupe Facebook, certains témoignent de hausse de tarifs allant jusqu'à 450%. "Il y a des gens qui ont des toutes petites retraites qui auront le choix entre soit manger, soit se chauffer."

Face à une telle flambée des prix, Fabienne Taleyson et son mari tentent de changer de fournisseur. Le couple découvre alors la situation de quasi-monopole de Gaz de Bordeaux, fournisseur historique de l'agglomération bordelaise. "Les autres fournisseurs concurrents m'ont dit qu'ils ne pouvaient pas entrer sur le marché de Bordeaux".

"Vouée" à rester chez son fournisseur actuel, la Béglaise estime "scandaleux" le fait d''appliquer "de tels prix quand tout le pays a le choix de la concurrence et des tarifs réglementés pour les clients Engie. Gaz de Bordeaux ne propose de son côté que des tarifs prix du marché."

à lire aussi Électricité : le gouvernement demande aux fournisseurs de développer des offres incitant à moins consommer

Gaz de Bordeaux : "Que ces clients se rassurent !"

"Je comprends l'inquiétude des ces clients mais il n'y a pas d'explosion de facture à prévoir", affirme Cyril Vincent, le directeur général de Gaz de Bordeaux. "C'est un problème de communication. Nous allons appliquer les remises due bouclier tarifaire fixées par l'Etat à l'ensemble de nos clients". Il faut dire que, face au tollé provoqué par les premiers tarifs, la présidente de la Commission de régulation de l'énergie a elle-même interpelé Gaz de Bordeaux.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"Avant le 1er septembre, les offres à prix fixe n'étaient pas concernées par le bouclier tarifaire, se défend le directeur général de Gaz de Bordeaux. Ça a changé avec le projet de loi de finances rectificatives qui a ouvert le dispositif à ces contrats. Quand nous avons envoyé ces courriers, on ne disposait pas des montants du bouclier, donc on ne pouvait pas l'indiquer".

Avec le dispositif gouvernemental, les prix du gaz sont gelés sur les tarifs de 2021. "Si la facture d'un client moyen devait s'élever à 4.000 euros, la facture réelle qui sera payée tournera plutôt autour de 1.500 euros avec l'application du bouclier", conclut Cyril Vincent.