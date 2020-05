Gaz, électricité, chômage partiel, trêve hivernale, prime automobile : ce qui change le 1er juin

Plusieurs changements entrent en vigueur à partir de ce lundi 1er juin. Certains sont liés à la pandémie de coronavirus, comme la nouvelle phase de déconfinement ou encore le maintien du chômage partiel des salariés en arrêt de travail pour garde d'enfant ; et d'autres changements étaient prévus comme les tarifs du gaz et de l'électricité.

Limite des 100 km, restaurant, écoles... ce qui change avec la nouvelle phase de déconfinement

A partir du 2 juin, la deuxième étape du déconfinement entre en vigueur avec de nombreux assouplissements à retrouver en détail dans cet article.

Les départements d 'Ile-de-France, Guyane et Mayotte passeront du rouge à "l'orange"

passeront du rouge à "l'orange" Tous les autres départements seront en vert

La règle des 100 km prendra fin

prendra fin "Les rassemblements resteront limités à 10 personnes" dans l'espace public jusqu'au 21 juin

dans l'espace public jusqu'au 21 juin Edouard Philippe "invite" les Français à "utiliser" l’application StopCovid disponible mardi

Réouverture avec restrictions des cafés, bars et restaurants

Réouverture des parcs et jardins même en zone orange, dont Paris

même en zone orange, dont Paris Piscines, gymnases et salles de sport rouvriront le 2 juin en "zone verte", le 22 juin en "zone orange"

rouvriront le 2 juin en "zone verte", le 22 juin en "zone orange" Reprise des entraînements le 2 juin pour les sportifs professionnels avec "protocole strict"

le 2 juin pour les sportifs professionnels avec "protocole strict" Musées et monuments rouverts dès le 2 juin, port du masque obligatoire

rouverts dès le 2 juin, port du masque obligatoire Les cinémas pourront rouvrir à compter du 22 juin

pourront rouvrir à compter du 22 juin Toutes les écoles seront rouvertes , les groupes seront limités à 15 élèves

, les groupes seront limités à 15 élèves Toutes les écoles et tous les collèges seront ouverts en juin

seront ouverts en juin Les lycées vont rouvrir dans les départements classés en "vert"

dans les départements classés en "vert" Les campings pourront rouvrir le 2 juin en zone verte, le 22 en zone orange

pourront rouvrir le 2 juin en zone verte, le 22 en zone orange Réouverture des colonies de vacances à partir du 22 juin

Les entreprises assumeront 15% du coût du chômage partiel

A partir du lundi 1er juin, les entreprises devront désormais assumer 15% du coût du chômage partiel. En effet, l'Etat et l'Unédic prendront en charge 85% du coût contre 100% jusqu'à présent.

L'indemnité versée au salarié pendant l'activité partielle reste toutefois inchangée : il perçoit 70% de sa rémunération brute (environ 84% du salaire net) et au minimum le SMIC net.

Le chômage partiel maintenu pour les salariés en arrêt de travail pour garde d'enfant

A partir du mardi 2 juin (lundi étant un jour férié), les parents d'enfants qui ne pourraient pas être accueillis à l'école pour des raisons sanitaires "pourront continuer à bénéficier des dispositions relatives au chômage partiel", a annoncé le Premier ministre Édouard Philippe.

Alors que les écoles maternelles et primaires ainsi que les collèges en zones vertes ont rouvert, les parents devront présenter "une attestation de l'école" justifiant que l'élève ne peut être accueilli au sein de l'établissement scolaire afin de continuer à bénéficier du chômage partiel.

Légère baisse du prix du gaz, augmentation de l'électricité

À compter du 1er juin, le tarif réglementé de gaz naturel baissera de 0,45% par rapport au barème en vigueur en mai.

Le prix de l'électricité sera en hausse : il augmentera de 5,9%.

Prime de conversion exceptionnelle à l'automobile

Emmanuel Macron a annoncé une prime à la conversion exceptionnelle à destination des véhicules essence et diesel de dernière génération, hybrides et électriques. Les trois-quarts des Français y seront éligibles (si leur revenu fiscal est inférieur à 18 000 euros). Ils toucheront 3.000 euros de l’État et 5.000 euros si le nouveau véhicule est électrique.

Le dispositif entre en vigueur ce 1er juin pour les 200.000 premiers achats. “C’est un effort de plus d’un milliard d’euros que consent l’État pour soutenir la demande”, a souligné le chef de l'Etat.

Trêve hivernale prolongée

En raison de la crise du coronavirus, le gouvernement avait pris mi-mars la décision inédite de reporter la fin de la trêve au 31 mai. Elle a été finalement prolongée jusqu'au 10 juillet.

Un bailleur ne peut pas expulser son locataire jusqu'à cette date. Aussi, les fournisseurs d'eau et d'électricité ne peuvent pas couper l'alimentation, même si les factures du locataire sont restées impayées.

Chaque année, entre 15.500 et 16.000 expulsions avec le concours de la force publique mettent à la rue ceux qui n'arrivent plus à se payer un toit.

Déclarations d'impôts 2020

Les foyers qui remplissent encore leur déclaration sur papier auront jusqu'au 12 juin (soit un mois supplémentaire à cause de la crise sanitaire) pour faire parvenir par courrier leur déclaration à l'administration fiscale.

Les foyers qui déclarent leurs revenus en ligne auront jusqu'au 4, 8 ou 11 juin en fonction de leur département de résidence :

Pour les départements 01 à 19 : jeudi 4 juin 2020 à 23h59

Pour les départements 20 à 54 : lundi 8 juin 2020 à 23h59

Pour les départements 55 à 976 : jeudi 11 juin 2020 à 23h59

Nuisances sonores potentielles

A partir du 1er juin, le propriétaire d’un bien immobilier devra impérativement signaler au locataire ou à l'acheteur si le logement est situé dans une zone d’exposition au bruit des aérodromes.

Il doit désormais fournir un document justificatif pour louer ou vendre son bien.

Copropriété

Toutes les copropriétés pourront organiser leurs assemblées générales à distance, notamment par visioconférence, jusqu'à début 2021.

Les mandats des syndics de copropriété qui ne peuvent être renouvelés à cause des mesures de confinement contre le coronavirus seront prolongés plus longtemps qu'initialement décidé par le gouvernement. Soit entre le 12 mars et le 24 juillet, jusqu'à la prochaine assemblée générale qui devra se tenir au plus tard le 31 janvier 2021.