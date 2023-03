Gaz hilarant : des jeunes du quartier de la Petite-Hollande tournent un court métrage de sensibilisation

Dans la salle de cinéma improvisée, les lumières sont à peine rallumées que les premières réactions se lisent sur les visages. Le court métrage que viennent de voir les spectateurs dans la MJC de la Petite-Hollande à Montbéliard, ce mercredi 30 mars, raconte l'histoire d'un adolescent consommateur de gaz hilarant, un gaz utilisé pour les siphons de crème chantilly et détourné en drogue. "Le personnage principal a juste pris deux ou trois doses et il se retrouve en fauteuil roulant, ça a changé toute sa vie", "je ne savais pas qu'on pouvait être paralysé en prenant du gaz hilarant. Je ne savais pas non plus qu'on pouvait finir à l'hôpital !", raconte deux adolescents spectateurs. Sur le chemins de l'école, ils ont l'habitude de voir des bonbonnes de ce gaz traîner au sol mais n'en connaissaient pas les dangers.

Tourné l'été dernier, ce court métrage intégralement réalisé par des jeunes du quartier sera réutilisé dans d'autres établissements scolaires pour sensibiliser. Car il faut renforcer la prévention tout au long de l'année estime Mélanie Guettouche, intervenante au Centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie à Montbéliard. "Avec le printemps, ça va être le retour des vacances, des festivals, de l'oisiveté. Certains jeunes pourront être tentés de consommer du gaz hilarant. Il faut qu'on multiplie les techniques de prévention et ce projet est une très bonne chose", indique la professionnelle. D'autant plus que le nombre de cas de consommation signalé augmente chaque année. En 2021, plus de 400 signalements d'utilisation ont été rapporté par les professionnels de santé à l'Agence du médicament.