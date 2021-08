Gaz, télétravail, tabac, Netflix, tickets restaurants : ce que change le 1er septembre

Au revoir l'été et bonjour la rentrée ! Ce 1er septembre, de nombreux changements vont avoir lieu dans différents domaines de notre quotidien. Nouvelle hausse des tarifs réglementés du gaz, des modifications des règles du télétravail, la baisse du prix de certaines marques de cigarettes ou la prolongation du doublement du plafond journalier des tickets restaurants. France Bleu fait le point.

Nouvelle hausse des tarifs du gaz

Au 1er septembre, le tarif réglementé de vente (TRV) du gaz naturel vendu par Engie va augmenter de 8,7% (soit 7,9% TTC). Une nouvelle hausse qui se situe dans la tendance de ces derniers mois. Cela représente +2,7% pour les clients utilisant le gaz pour la cuisson, +5,5% pour ceux qui ont un double usage, cuisson et eau chaude, et +9% pour les foyers se chauffant au gaz, selon un communiqué de la Commission de régulation de l'énergie.

L'évolution des tarifs réglementés d'Engie pour les particuliers © Visactu

Depuis le 1er janvier 2019, les tarifs réglementés de vente de gaz HT d'Engie ont crû de 15,8%, et de 16,7% depuis le 1er janvier 2015. Ils avaient connu une période de baisse durant la crise. Cette hausse s'explique en partie par la reprise économique post-Covid ainsi que par la forte augmentation des prix du gaz sur le marché mondial avec des prix asiatiques en hausse continue, les niveaux des stockages européens au plus bas depuis des années et à reconstituer rapidement pour l'hiver et des problèmes de maintenance d'infrastructures (Nord Stream, Yamal).

Baisse du prix de certaines marques de cigarettes

C'est plutôt inhabituel étant donné un contexte de hausse régulière ces dernières années mais le prix du paquet de certaines marques de cigarettes va baisser légèrement. Cette baisse sera de l'ordre de 10 centimes pour un paquet de 20 cigarettes, notamment pour les Lucky Strike bleu et rouge, les Gauloises Blondes bleu et les News rouge. A partir du 1er septembre, le paquet coûtera 9,90 euros au lieu de 10. Certains paquets vont connaître une baisse de 20 centimes, comme par exemple les Camel Filtre et Essential qui seront désormais vendues 10 euros au lieu de 10,20 euros.

Baisse de l'indemnisation du chômage partiel

A partir du 1er septembre, le règles du chômage partiel vont connaître une nouvelle évolution. Pour les salariés des entreprises relevant des secteurs économiques les plus concernés par l'impact de la crise sanitaire, l'indemnité baisse à 60% de la rémunération brute (72% net). Pour les entreprises toujours touchées par des restrictions d'activé et dont le chiffre d'affaires est impacté, cette baisse n'interviendra qu'au 1er novembre.

Ce lundi 30 août, Bruno Le Maire a confirmé la fin du "quoi qu'il en coûte" au 1er septembre, sauf en outre-mer. Les dispositifs d'aides publiques sont supprimés. Le soutien de l'Etat sera désormais réservé aux secteurs ou régions toujours soumis à des restrictions sanitaire et connaissant encore des difficultés structurelles.

Cela concerne le niveau majoré d'indemnisation du chômage partiel pour les secteurs les plus touchés par la crise, ainsi que les exonérations ou réductions de cotisations sociales pour les PME et les indépendants. Des plans d'action seront déployés pour les secteurs les plus en difficulté, a-t-il promis.

Le fonds de solidarité sera lui supprimé le 30 septembre prochain. Il sera remplacé à partir du 1er octobre par un dispositif de prise en charge des "coûts fixes" ciblé sur les secteurs dont l'activité reste encore pénalisée par les restrictions sanitaires. La mesure, jusqu'à présent limitée aux entreprises réalisant plus d'un million d'euros de chiffre d'affaires, sera généralisée.

Entrée en vigueur de l'accord télétravail pour les fonctionnaires

A partir du 1er septembre, l'accord relatif à la mise en oeuvre du télétravail dans la fonction publique entre en vigueur. Une indemnisation forfaitaire des frais à hauteur de 220 euros annuels maximum est désormais disponible pour les fonctionnaires. Cette mesure doit permettre de compenser certaines dépenses liées au télétravail comme la connexion internet, l'électricité, le chauffage, etc.

Cette indemnité représentera 2,5 euros par jour de télétravail et sera versée chaque trimestre. Le premier versement devrait avoir lieu au début de l'année 2022 pour les journées de télétravail entre le 1er septembre et le 31 décembre 2021.

Prolongation du doublement du plafond des tickets restaurants

Le doublement du plafond journalier des tickets restaurants est prolongé de six mois à compter du 1er septembre. Cette mesure a été prise par le gouvernement afin de continuer à soutenir le secteur de la restauration, touché par la crise sanitaire. Il est donc possible d'utiliser l'équivalent de 38 euros par jour contre 19 euros dans les restaurants.

Les titres restaurants pourront donc être utilisés la semaine ainsi que le week-end et les jours fériés dans les restaurants. En revanche, la limite est toujours de 19 euros pour les magasins alimentaires.

Augmentation de l'abonnement mensuel de Netflix

A partir du 1er septembre, les abonnés de la plateforme de streaming vidéo Netflix vont connaître une augmentation des tarifs. Ceux qui sont abonnés à la formule essentiel pour un écran devront payer 8,99 euros par mois, contre 7,99 euros. La formule standard pour deux écrans passe de 11,99 euros à 13,49 euros par mois. Enfin, les abonnés à la formule premium, jusqu'à quatre écrans en simultané, paieront désormais 17,99 euros au lieu de 15,99 euros par mois.

Fin de la prise en charge du transport vers un centre de vaccination

La prise en charge des frais de transport des personnes ne pouvant se déplacer seule vers un centre de vaccination anti-Covid se termine au 1er septembre. Ces frais étaient jusqu'à présent remboursés à l'aide d'une ordonnance établie par une médecin. Les personnes souhaitant se rendre au centre de vaccination devront le faire à leurs frais.

Lancement du pass'sport pour les jeunes de 6 à 17 ans

Une nouvelle aide d'Etat voit le jour ce 1er septembre. Les familles d'entants âgés de 6 à 17 ans révolus pourront payer moins chef la licence dans un club de sport. L'allocation est de 50 euros par enfant. Les familles concernées ont reçu un courrier dans le courant du mois d'août. Au total, 5,4 millions d'enfants sont concernés en France.