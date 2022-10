Gazoduc Midcat : le collectif contre le projet gazier se mobilise de nouveau face à la pression de l'Europe

Le collectif Non au Midcat a tenu une conférence de presse ce mercredi à Perpignan

Le bras de fer se poursuit entre la France et ses voisins européens, notamment l'Espagne, autour du projet de gazoduc Midcat passant par les Pyrénées-Orientales. Et cette fois, le collectif Non au Midcat reprend du service, après trois ans de mise en veille. Ils ont organisé une conférence de presse ce mercredi à Perpignan.

L'Europe réactive le projet de Midcat sur fonds de guerre en Ukraine

Cela fait suite au vote, il y a une semaine à Bruxelles, d'une résolution visant à créer un marché énergétique commun entre les pays européens. Depuis le collectif Non au Midcat s'inquiète de voir le projet de construction du gazoduc être réhabilité sur fonds de guerre en Ukraine.

Lancé au début des années 2000, le projet de gazoduc devait relier l'Espagne à la France via la Catalogne, les Pyrénées-Orientales et l'Aude. Il avait finalement été définitivement enterré en 2019. Enfin, jusqu'à la semaine dernière.

L'Espagne fait pression

Et même si le président français Emmanuel Macron s'est dit défavorable à ce projet dès le lendemain du vote européen, le porte-parole du collectif catalan Philippe Assens craint que le gouvernement espagnol saute sur l'occasion pour relancer le projet : "Il y a fort à parier qu'il va se servir simplement de la résolution du Parlement européen pour engager les travaux. Le président du gouvernement espagnol Pedro Sanchez l'a dit la semaine dernière, ils espèrent amener le tuyau d'Hostalric jusqu'à Maureillas Las Illas en huit mois !"

La remobilisation du collectif Midcat

Un chantier titanesque s'inquiète déjà Philippe Assens : "Il va falloir creuser des saignées de 35 mètres de large. Cela représente environ 10 voies d'autoroute, l'équivalent de l'A9."

En 2019, le collectif avait mobilisé pas moins de 30 associations et près de la moitié des communes traversées par le gazoduc. Aujourd'hui seule Alternatiba 66 a répondu présent pour repartir à la bataille. Le collectif qui espère aussi mobiliser les élus.

Pour le moment la Région ainsi que le Département n'ont pas communiqué officiellement sur le sujet mais ils devraient à priori se positionner comme en 2019 contre le projet de gazoduc.