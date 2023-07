Géants, bandas matinales et gobelets payants : découvrez les nouveautés des ferias de Dax 2023

Les ferias de Dax approchent ! Du 11 au 15 août 2023, 800 000 festayres sont attendus dans la commune des Landes. Si elles seront rythmées comme chaque année par des journées à thème, des défilés et dix spectacles taurins, l'édition 2023 réserve son lot de nouveautés.

Pendant les cinq jours de festivités, trois géants vont déambuler dans la ville : un centurion, son chien et la déesse de la Nehe. Ces trois personnages, hauts de 4 et 2,50 mètres, sont les symboles de la légende sur la naissance du thermalisme à Dax . Elle raconte "qu'un jour, un centurion a abandonné son chien vieux, boiteux et couvert de rhumatismes. Et quand il est revenu de sa campagne, il a retrouvé son chien guéri : il s'était roulé dans la boue dacquoise", rappelle l'adjoint au maire en charge des fêtes Pascal Dagès. "On voulait donner de la visibilité à cette légende", explique l'élu. Les trois géants seront présentés au public le 11 août.

Un million de gobelets vendus 2 euros l'unité

Si vous êtes en centre-ville, vous pourrez entendre les cymbales et saxophones des bandas dès 9h du matin du 12 au 15 août. Une nouvelle zone musicale va également voir le jour sur l'esplanade Yves Goussebaire-Dupin, avec des animations nocturnes. Au total, 15 bandas et 400 musiciens seront présents aux ferias de Dax cette année.

Quant aux gobelets, jusqu'ici consignés, ils seront désormais payants . Vendus dans les bars de la ville, ils coûteront 2 euros et seront disponibles sous trois formes : un gobelet classique de 20 cl, un verre à vin ou un pichet. La mairie a prévu un stock de plus d'un million de gobelets pour assurer la cadence, et chaque verre pourra être échangé contre un propre. "Chaque année, la ville est en déficit de 250 000 à 400 000 euros suite aux fêtes de Dax, et les recettes vont donc permettre en partie de compenser ce déficit", explique l'adjoint en charge des fêtes Pascal Dagès.

La cérémonie d'ouverture des ferias de Dax 2023 est prévue le vendredi 11 août à partir de 12h45, au parc de la mairie.