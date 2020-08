Gel hydro-alcoolique : attention aux projections accidentelles dans les yeux des enfants

Soyez vigilants lorsque vous utilisez les distributeurs de gel hydro-alcoolique dans les magasins ou les restaurants. Ils se trouvent généralement à hauteur du visage des enfants et des projections peuvent atterrir dans les yeux des plus jeunes. Plusieurs cas ont été signalés par des ophtalmologues et les centres antipoison. C'est ce qu'indique le ministère de la Santé dans un communiqué ce lundi soir.

Les cas les plus graves ont nécessité une hospitalisation voire une chirurgie au niveau de l’œil.

De nombreux cas signalés

Facilement actionnables, à l’aide généralement d’une pédale ou de façon automatique, les distributeurs de gel peuvent être perçus comme un jeu par les enfants. Entre le 11 mai et le 24 août 2020, 63 cas ayant présenté des symptômes oculaires, chez des enfants âgés en moyenne de quatre ans, ont été enregistrés par les Centres antipoison. Pour les trois-quarts, les projections ont eu lieu dans un magasin, un restaurant ou un centre commercial. Les enfants ont été pris en charge aux urgences pour 20% d’entre eux.

Deux cas d’atteinte de la cornée, réversible après traitement symptomatique, ont été enregistrés. Au cours de la même période, plus d’une dizaine d’enfants ont dû être pris en charge par des ophtalmologues, pour des lésions oculaires sévères avec difficulté de cicatrisation. Au moins deux d’entre eux ont nécessité une chirurgie sous anesthésie générale.

Les symptômes observés sont le plus souvent : une rougeur de l’œil, une douleur oculaire, une inflammation de l’œil ou de la paupière, une brûlure de la paupière ou encore une sensibilité accrue à la lumière. "Des cas plus graves se caractérisaient par une atteinte de la cornée nécessitant une hospitalisation", précisent les autorités.

Les conseils à suivre

Pour éviter ces accidents, l’Anses, avec l’appui des Centres antipoison et de la Société Française d’Ophtalmologie, recommande aux personnes accompagnées d'enfants :