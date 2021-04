"On a la trouille" : les arboriculteurs de Drôme Ardèche se préparent au gel

Une nouvelle nuit sur le pied de guerre pour les arboriculteurs de Drôme et d'Ardèche. Dans la nuit de mercredi à jeudi, les températures tomberont en dessous de 0°C dans le Nord-Drôme, dans le Diois, dans le Nord-Ardèche et sur le plateau Ardéchois. Un gel destructeur pour les arbres fruitiers en avance d'au moins une quinzaine de jours dans la saison.

"Certains des moyens de protection (tours à vent, bougies chauffantes, irrigation…) sont susceptibles d’occasionner des nuisances, notamment sonores" prévient la préfecture de l'Ardèche.

Dès mardi, en prévision d'une première nuit de gel possible en Ardèche, la préfecture prévient les habitants des possibles nuisances qui les attendent. Tours à vent, bougies chauffantes, irrigation, seront "activées à bon escient ces prochains jours, ils auront pour but de protéger les cultures et nous permettre de consommer dans les prochaines semaines les produits locaux et ardéchois que nous soutenons."

à lire aussi Météo : des records de froid pour un mois d'avril battus ce mardi

Des filets contre la grêle pour gagner quelques dixièmes de degrés

Sur l'exploitation de Grégory Chardon à la Roche-de-Glun, les prévisions de Météo France oscillent entre 0°C et -2°C dans la nuit de mercredi à jeudi. "Avec un froid comme ça, ça va commencer à geler en début de nuit sur les coups de minuit ou une heure du matin puis jusqu'au petit matin" explique le président de la FDSEA de la Drôme. Soit sept à huit heures de gel "et c'est là où on a les dégâts" ajoute t-il. Surtout, vu la croissance de l'abricot. Déjà de la taille d'une amande, taille qu'il atteint en temps normal autour du 25 avril.

"Le risque est encore un peu plus amplifié avec la taille des fruits et c'est vrai que la masse d'air froid qui arrive est inquiétante." - Grégory Chardon, arboriculteur et président de la FDSEA 26.

"On est en train de mettre les filets de protection contre la grêle" explique l'arboriculteur. "Rien n'est prouvé scientifiquement mais il paraîtrait qu'on pourrait gagner quelques dixièmes de degrés avec. Et c'est vrai que vu ce qui est annoncé, quelques dixièmes de degrés pourraient avoir une action positive" espère Grégory Chardon. Toute protection est bonne à prendre.

Les abricots de Grégory Chardon font déjà entre un et deux centimètres au début du mois d'avril. © Radio France - Valentine Letesse

Vu les dégâts dans la région ces cinq dernières années, "je me rends compte que c'est en train d'évoluer notamment sur mon exploitation qui n'étais pas vraiment sujet au gel. On parle du réchauffement climatique et c'est ça qui prête à sourire car on pense qu'on aura plus de gel alors que bien au contraire. Les amplitudes de températures sont de plus en plus importantes" raconte le Drômois. Avec ce froid, l'arboriculteur envisage sérieusement d'investir dans des éoliennes. Un investissement à plus de 30.000 euros, mais rentabilisé ajoute Grégory Chardon, sur une seule récolte en cas de gel.