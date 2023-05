Gel ou pas gel pour les Saints de glace!

Les Saints de glace s'étalent chaque année du 11 au 13 mai. Trois jours qui apporteraient avec eux le froid et les gelées, ultimes stigmates de l'hiver. "Une superstition catholique qui date du moyen âge mais en laquelle croient encore les jardiniers" explique Thomas Enault, jardinier paysagiste à Amayé-sur-Seulles dans le Calvados.

ⓘ Publicité

" Une superstition catholique qui remonte au moyen-âge qui fait craindre les gelées. Alors on ne sait pas si on les aura, mais on est pas à l'abri non plus jusqu'au 25 mai. Et moins 1° ou moins 2°, c'est néfaste sur les végétaux donc mieux vaut attendre pour planter! explique le dirigeant de "Mon p'tit JARDINIER, Thomas Enault à Amayé-sur-Seulles

Dominique aux Jardins familiaux de Fleury-sur-Orne (Calvados) © Radio France - Carole Louis

Dominique et Fabien sont voisins de jardin à Fleury-sur-Orne dans le Calvados et pour eux aucun risque cette année, il n'y aura pas de gelées.

" Y'a plus de saison, le temps est couvert tous les soirs, on aura pas de gel cette année" disent les deux jardiniers. Un regret toutefois "avec les Saints de glace il y aurait moins de changement de temps! "

Alors c'est sans crainte qu'ils ont anticipé leurs cultures: petits pois, courgettes, concombre, salades, pommes-de-terre, échalottes, tomates et bien d'autres. Quelques parcelles plus loin Michel 75 ans, a lui aussi anticipé ses plantations mais croise les doigts.

Michel 75 ans montre ses plants de pommes-de-terre © Radio France - Carole LOUIS

" J'espère que ça va tenir dit le septuagénaire, car il y a deux ans mes pommes-de-terre ont brulé avec le gel, elles étaient marron quand je les ai retrouvées".

Vigilance donc si vous allez au jardin et rappelez vous ces dictons: Saint Servais, Saint Pancrace et Saint Mamert font à eux trois un petit hiver. Mais Saint Urbain les tient tous dans sa main et quand le 25 mai est passé, le vigneron est rassuré.