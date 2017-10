Le nouveau bar de Gelos appartient à la mairie

Un bar qui appartient à la commune, tenu par des employés municipaux... C'est l'idée du maire de Gelos, Pascal Mora. Il sera installé dans la zone d'activité du Pradeau. Des employés municipaux serviront les clients.

Et si on ouvrait notre propre bar? La question s'est posée à la mairie de Gelos, suivi d'un certain enthousiasme de la part des employés de la commune. Dans la zone d'activité du Pradeau, entre le terrain de foot, la salle de squash et le dojo, une extension du bâtiment a été conçue pour accueillir ce bar municipal. "Ce bistrot nous permet de garder la main sur toutes les activités autour. C'est une zone qui accueille beaucoup de monde et on veut la faire vivre au maximum" s'enthousiasme le maire de Gelos, Pascal Mora. Avec la licence III, le bar ne servira pas d'alcool fort. Il fera aussi restauration le vendredi et le samedi. C'est la commune qui encaissera les bénéfices.

Un ancien pâtissier en charge de l'entretien de la salle polyvalente et une animatrice périscolaire tiendront le commerce. "C'est moi qui en ai fait la demande. Travailler avec les enfants c'est très prenant" explique Valérie, nouvelle recrue du bar. Elle continuera tout de même son travail d'animatrice périscolaire le matin, l'après-midi sera consacrée aux clients.

Peu de concurrence

A Gelos, il n'y avait qu'un bar : "Le Central". Dans la rue principale, l'unique bar de la commune n'a pas de crainte particulière quand à l'ouverture du bar municipal. "Les clients qui sont l'après-midi au Pradeau ne se déplacent pas ici pour boire un verre. Pour l'instant je ne pense pas que ce soit un problème" explique le gérant. Pour lui, un nouveau lieu de restauration était nécessaire à Gelos.

Le bar est dans la zone du Pradeau © Radio France - Maud Calvès

Le nouveau bar sera inauguré ce vendredi à 18 heures.