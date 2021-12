Genario, un logiciel dijonnais qui veut devenir le "Netflix de la littérature"

La création peut surprendre mais elle améliore la vie des écrivains, des romanciers ou des scénaristes !

Crée en 2019, la société dijonnaise Genario propose sur son site et son application un logiciel d'édition 2.0. Tout ceux qui veulent écrire sont potentiellement intéressés : le logiciel peut analyser un texte de 300 000 mots chaque minute ! De quoi offrir des perspectives immenses selon David Defendi, président et créateur de Genario.

David Defendi, président et l'un des deux fondateurs de Genario. © Radio France - Alexandre Lepère

France Bleu Bourgogne : Qui est concrètement visé par Genario ?

David Defendi : Nous sommes là pour aider tous ceux qui veulent raconter une histoire. En allant sur l'application Genario, vous accédez à un éditeur de texte.

Si vous avez déjà un texte écrit, le logiciel va vous proposer une analyse du récit, avec un plan et des fiches pour chaque personnage. Si vous voulez écrire un texte, vous retrouvez un dictionnaire des synonymes, un enrichissement de vocabulaire. C'est une inspiration qui va vous permettre de bien comprendre les mots employés, quand votre histoire se passe par exemple à Londres, au 19ème siècle.

France Bleu Bourgogne : Votre logiciel vise quand même un public très particulier...

David Defendi : Oui ! A la base, Genario était pour les romanciers et les scénaristes. Mais apparemment, les historiens, les journalistes et beaucoup de monde en dehors du roman s'en servent pour affiner leurs phrases. Il s'agit d'un outil d'intelligence artificielle au service des artistes.

France Bleu Bourgogne : Genario se développe très bien en ce moment ?

David Defendi : Nous touchons pour l'instant un total de 2 000 - 3 000 personnes. Mais la progression est forte ! Nous sommes implanté en France. On a commencé aussi à s'implanter aux Etats-Unis, en Angleterre, un peu partout dans le monde anglo-saxon, qui est beaucoup plus réceptif à notre outil. Si pour le grand public, on pouvait inventer des fonctionnalités qui soit l'équivalent du "copier-coller, ça serait fabuleux.

France Bleu Bourgogne : les artistes de la Côte-d'Or peuvent-ils aussi utiliser Genario ?

David Defendi : On s'adresse avant tout à des individus. Nous avons une base forte à Paris avec les maisons d'édition mais nous ne sommes pas dans une frontière prédéfinie. Nous sommes ouverts à toute opportunité de travailler avec des gens en Côte d'Or.

La page d'accueil de Genario - Genario

France Bleu Bourgogne : le service que vous proposez est-il gratuit ?

David Defendi : Pour l'instant ! C'est grâce au soutien des investisseurs qui nous font confiance, qui nous permettent de continuer une phase de test à très grande échelle pendant encore quelques mois. Nous trouverons ensuite un système d'abonnement. Nous voulons devenir le Netflix de la littérature !

France Bleu Bourgogne : arrivez-vous à vivre financièrement avec Genario ?

David Defendi : Pour ça, le soutien local a été fondamental dans la construction de Genario. J'ai été accepté à l'incubateur de la Maison de l'innovation (ndlr : rue Sully à Dijon). J'ai aussi eu le soutien de la Banque Publique d'Investissement (BPI) de Dijon. Moi qui ne savait pas faire un business plan, j'ai compris comment construire une entreprise pérenne et rentable.

France Bleu Bourgogne : cette activité se fait-elle avec des salariés installés à Dijon, dans la Côte-d'Or ?

David Defendi : Oui, bien sûr ! Notre siège social est à Dijon. Nous avons six personnes qui travaillent sur place avec nous, notamment des informaticiens. Nous avons a d'autres personnes qui travaillent un peu partout éparpillés en France. Nous sommes en télétravail, évidemment, à cause de la situation sanitaire. Et puis, c'est aussi un choix de certains de nos informaticiens, qui n'ont pas envie d'aller au bureau à 9 heures du matin et de quitter à 17 heures.