Gendarmerie : 200 nouvelles brigades en France d'ici 2027, l'Élysée salue un "effort historique"

En janvier 2022 à Nice, Emmanuel Macron avait annoncé la création de 200 nouvelles brigades de gendarmerie en France , en zone rurale ou péri-urbaine. Ce lundi 2 octobre, le président de la République se rend à Tonneins (Lot-et-Garonne) pour dévoiler les lieux d'implantation de ces futures brigades. Leur création doit s'étaler jusqu'en 2027. Les premières sortiront de terre dès novembre, assure l'Élysée.

L'objectif est de répondre à "l'attente très forte d'une proximité de la police et la gendarmerie", de "renforcer le maillage territorial" de l'État, et de faire baisser la délinquance, précise le Palais. Le chef de l'État veut doubler la présence des forces de l'ordre sur la voie publique dans les dix ans. Avec ces 200 nouvelles brigades de gendarmerie, "il y aura entre une et trois ou quatre brigades par département", en métropole et en Outre-mer.

"Un effort historique dans l'histoire de la gendarmerie"

La création de ces 200 nouvelles brigades représente 2.144 postes de gendarmes supplémentaires, sur les 8.500 créations d'effectifs de forces de l'ordre annoncés par le gouvernement d'ici à 2027. "C'est un effort historique dans l'histoire de la gendarmerie" assure l'Élysée qui rappelle qu'entre 2007 et 2016, plus de 500 brigades territoriales de gendarmerie ont fermé dans le pays. Il y a aujourd'hui 3.500 brigades de gendarmerie en France.

Ces 200 nouvelles brigades de gendarmerie seront financées avec les crédits de la Loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur (Lopmi), votée en janvier dernier , et qui prévoit une hausse de 15 milliards d'euros des crédits du ministère de l'Intérieur sur cinq ans.

À quoi ressembleront ces futures brigades ?

Les 200 brigades qui vont être créées seront de deux types. Certaines seront fixes et dotées d'une dizaine de gendarmes, mais la majorité seront mobiles. Elles seront composées d'environ six militaires qui se déplaceront à bord d'un camion entre les différentes communes des territoires les plus "enclavés" de leur département.

"Ce ne seront pas des brigades au rabais, ce seront de vrais gendarmes avec des moyens numériques et technologiques, qui offriront les mêmes services qu'une brigade fixe", à commencer par le dépôt de plainte, insiste l'Élysée.

Comment ont été choisis les sites d'implantation ?

Plusieurs critères ont été pris en compte pour choisir les lieux d'implantation de ces 200 futures brigades de gendarmerie.

Le critère démographique : les territoires qui ont connu de fortes augmentations de population pouvant nécessiter un renforcement de la présence de la gendarmerie ont été ciblés.

Le critère opérationnel : les pouvoirs publics ont vérifié si l'implantation de la gendarmerie était en phase avec le niveau de délinquance d'un territoire ou pas.

Le critère économique : la présence de l'infrastructure immobilière notamment a été prise en compte. Ainsi, pour implanter les futures brigades fixes, il y aura des constructions neuves, mais aussi des réhabilitations de lieux vacants disponibles.

Chaque préfet a été missionné pour faire remonter les propositions et les attentes des élus, précise l'Élysée. Leurs besoins ainsi que ceux de la gendarmerie ont été pris en compte dans le choix des sites. Il y a ainsi eu plusieurs mois de concertation au terme desquels plus de 350 propositions de créations de brigades ont été formulées.

"Nous venons corriger les inégalités entre les territoires" assure aussi le Palais. L'implantation de ces 200 nouvelles brigades de gendarmerie ne concerne donc pas que les quartiers, les centres-villes, mais aussi les territoires moins peuplés, des zones très rurales ou péri-urbaines.