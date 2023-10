Gendarmerie : il y aura quatre nouvelles brigades dans la Marne et les Ardennes

Emmanuel Macron a annoncé, ce lundi 2 octobre, 238 nouvelles implantations de brigades de gendarmerie en France. Sont concernées, dans la Marne, les communes de Jonchery-sur-Vesle et Châlons-en-Champagne, et dans les Ardennes, celles d'Auvillers-les-Forges et Revin.