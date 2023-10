Gendarmerie : la création d'une brigade à Saint-Martin-d'Uriage, une "bonne nouvelle" estiment les habitants

"C'est très bien". "Il était temps". "C'est bien". Les habitants de Saint-Martin-d'Uriage se disent "rassurés" après l'annonce de la création d'une brigade de gendarmerie dans leur commune. Ce sera l'un des 238 nouveaux détachements annoncé, ce lundi, par Emmanuel Macron depuis Tonneins (Lot-et-Garonne). Cette brigade va englober "8 à 10" militaires explique le maire de Saint-Martin-d'Uriage, Gérald Giraud, à France Bleu Isère.

"On mettra moins de temps pour aller faire une procuration" - Catherine, habitante de Saint-Martin-d'Uriage

L'un des plus gros problèmes de Saint-Martin-d'Uriage : être dans une zone blanche de gendarmerie. La plus proche est située à Domène, à 20 minutes en voiture. Dans le secteur, d'autres villes en pâtissent comme Chamrousse, Vaulnaveys-le-Haut ou encore Vaulnaveys-le-Bas. "Si on veut faire une procuration ou aller porter plainte, ce sera plus pratique. Sinon il fallait aller à Domène." C'était ça le plus gros problème à résoudre d'autant que pour le maire, Gérald Giraud, un autre souci commence à arriver. "On a déjà un casino avec un gros braquage qui s'était mal terminé. On a des activités économiques à risque, et beaucoup de cambriolages", explique l'édile à France Bleu Isère.

Ce projet date des années 1970 dans la commune, les prédécesseurs de Gérald Giraud avaient déjà lancé l'idée de créer une brigade de gendarmerie dans la ville. Tout s'est dénoué un an avant les annonces d'Emmanuel Macron. Ces gendarmes qui vont s'installer dans la commune iséroise vont aller en complément de la Police municipale, déjà présente sur place. Elle va couvrir une zone entre Saint-Martin-d'Uriage, Vaulvaneys ou encore Chamrousse.