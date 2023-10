Gendarmerie : voici où seront installées les trois nouvelles brigades dans les Landes

Après une rentrée focalisée sur l'éducation et l'écologie, Emmanuel Macron se recentre sur la sécurité. Le chef de l'Etat a dévoilé ce lundi, à l'occasion d'un déplacement dans le Lot-et-Garonne, les sites d'implantation de 238 nouvelles brigades de gendarmerie, une promesse de la campagne présidentielle de 2022. Dans les Landes, trois nouvelles brigades vont voir le jour : à Moliets-et-Maa, Sabres et Ygos-Saint-Saturnin.

Une brigade fixe et deux mobiles

Il s'agit de répondre à "l'attente très forte d'une proximité de la police et la gendarmerie" et de "renforcer le maillage territorial" de l'Etat a expliqué l'Elysée. Certaines brigades seront fixes, comme celle de Moliets-et-Maa, et seront

dotées d'une dizaine de gendarmes. Mais la majorité d'entre elles seront mobiles, comme ce sera le cas à Sabres et Ygos-Saint-Saturnin, avec environ six militaires par brigade. Ces dernières se déplaceront en camion entre les différentes communes des territoires les plus "enclavés" de leur département.

Ces 238 nouvelles brigades de gendarmerie seront financées avec les crédits de la Loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur (Lopmi), votée en janvier dernier . Les premières seront installées dès novembre et leur création doit s'étaler jusqu'en 2027.