Gendarmes et négociateurs du RAID forment les élus mayennais à la gestion des incivilités et agressions

Ils sont à portée de gifle et de coups. Les élus locaux de la Mayenne, à l'initiative de l'association locale des maires, bénéficient de sessions d'information et de formation à la gestion pacifique des incivilités et des agressions. Des gendarmes et des négociateurs du RAID, l'unité d'élite de la police, y participent et leur enseignent les techniques pour faire face aux comportements violents, "le but est de permettre aux maires de pouvoir se saisir de l’ensemble des clés de compréhension pour désarmer les conflits, faciliter le dialogue et rétablir la communication avec le ou les individus en cause. Les sessions se composent d’un volet théorique et d’un volet pratique via des mises en situation".

Plusieurs réunions de ce type se sont récemment déroulées, à Mayenne, Evron, Château-Gontier et dans le bocage mayennais. D'autres auront lieu à la rentrée explique l'association des maires de la Mayenne. 1.276 agressions, menaces ou insultes contre des élus ont été recensées en 2020 en France.