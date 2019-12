Gendarmes et pompiers simulent une attaque à main armée aux lycées Pré de Cordy à Sarlat

Sarlat-la-Canéda, France

40 gendarmes, 18 membres des SAMU de Périgueux, de Sarlat et de Bergerac, 65 pompiers... Au total, 174 personnes étaient mobilisées ce mercredi après-midi aux lycées Pré de Cordy pour une simulation grandeur nature, dans le cadre du plan NOVI (pour NOmbreuses VIctimes). Les élèves du lycée présents ont également participé en jouant le rôle des victimes. Ils étaient près de 200.

Tous les détails d'un scénario catastrophe sont mis en place, y compris la sécurisation de la zone. © Radio France - Marius Delaunay

Une première à Sarlat

L'exercice de sécurité civile, une première dans la sous-préfecture de Sarlat, reproduisait ce mercredi une attaque de type terroriste, à savoir un individu armé d'un fusil qui s'introduit dans l'établissement et commence à tirer. Les différents services ont alors dû agir en peu de temps, en quadrillant la zone, puis en neutralisant l'individu armé et en sécurisant la zone. Un poste médical avancé a également été créé dans une pièce du lycée pour s'occuper des "victimes" et les évacuer au plus vite vers les hôpitaux de Sarlat, Périgueux et Bordeaux.

Le PMA, le Poste Médical Avancé mis en place par les équipes. © Radio France - Marius Delaunay

Aucun détail n'a été éludé par les services de la préfecture de la Dordogne, qui organise ces exercices de sécurité tous les semestres. Toutes les conditions d'une attaque réelle ont été recréées pour coller à la réalité, y compris des situations imprévues pour voir comment réagissent les différents services. Pour la préfecture, c'est aussi le moyen de renforcer les liens et les collaborations entre gendarmes, pompiers, SAMU, mais aussi les associations comme la Croix Rouge ou encore Protection Civile.

Les "victimes" sont prises en charge par les différents services. © Radio France - Marius Delaunay

Des moyens considérables ont été mobilisés pour l'occasion. © Radio France - Marius Delaunay

Chaque service rendra dans les jours à venir un compte-rendu de l'opération à la préfecture de Dordogne, pour donner leur avis sur le déroulement de l'opération. Une réunion entre la préfecture et les différents acteurs sera ensuite organisée dans les prochaines semaines pour en tirer les conclusions.