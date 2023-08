Gendarmes, pompiers et ONF font de la prévention contre les incendies à Pierre-Percée

Les gendarmes, les pompiers et les agents de l'office national des forêts sur le terrain ce dimanche 13 août au lac de Pierre-Percée, à la limite entre Meurthe-et-Moselle et Vosges. Une opération de sensibilisation auprès des touristes notamment au sujet du risque d'incendie. Même si les dernières semaines ont été pluvieuses, il reste interdit d'allumer des feux ou d'apporter des sources de feu en forêt et aux abords du lac. Les gendarmes de la communauté de brigades de Blâmont, appuyés par des réservistes et la brigade fluviale de Metz ont été mobilisés.

"Pas de feu", c'est un message à marteler pour le major Laurent Andriot, représentant de la compagnie de gendarmerie de Lunéville : "il y a besoin de rappeler continuellement. Si aujourd'hui, il y a moins de danger, au mois de juin les circonstances auraient pu être dramatiques. Peut-être qu'après le 20 août, avec une période plus sèche, ça deviendra de nouveau une problématique".

Réchauds à gaz, feux de camp et cigarettes interdits

A bord du bateau, deux gendarmes et un agent de l'ONF. Le bateau, c'est un bon moyen pour se rendre sur des lieux difficiles d'accès selon le gendarme Benjamin Normand, de la brigade fluviale de Metz : "l'intérêt, c'est d'avoir accès à toutes les berges, on a un vision globale que l'on n'a pas forcément en voiture". Il faut dire qu'il y a 32 kilomètres de pourtour à Pierre-Percée. Au bout de quelques minutes, la patrouille tombe sur quatre jeunes du Nord de la France. Dominique Feuga, de l'ONF relève plusieurs infractions : "vous utilisez un réchaud à gaz, c'est interdit, la cigarette, c'est également une source de feu, c'est interdit".

Opération de prévention contre le risque incendie au lac de Pierre Percée © Radio France - Cedric Lieto

Robin range son réchaud dans sa voiture. Il est un peu surpris : "on se pose quand même la question pour ne pas que ça prenne feu. On fait attention. Je pense qu'avant, on faisait plus ce que l'on voulait et que maintenant, il y a beaucoup de restrictions". Si les autorités font la chasse au feu, c'est que la forêt est particulièrement fragile après plusieurs années de sécheresse, explique Dominique Feuga : "certains arbres sont morts cette année, mais d'autres de plusieurs années. Les branches tombent au sol et c'est du combustible, c'est un point de vigilance particulier".

Autre point important, le respect du stationnement autour du lac, pour faciliter l'accès des pompiers en cas de sinistre.