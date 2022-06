Dix ans après le meurtre de deux gendarmes, le traumatisme est toujours présent à Collobrières

La plaie est toujours ouverte à Collobrières. Il y a dix ans jour pour jour, en pleine soirée, deux gendarmes de la brigade de Pierrefeu-du-Var étaient tuées dans ce paisible village varois. Audrey Bertaut, 35 ans, et Alicia Champlon, 28 ans, sont mortes alors qu'elles intervenaient pour une affaire de cambriolage.

Abdallah Boumezaar, qui a reconnu les meurtres, a abattu les deux jeunes femmes avec l'arme de service de l'une d'elles. En 2015, l'homme a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Cette affaire avait suscité une immense émotion partout dans le pays. Un hommage national leur avait notamment été rendu, en présence du ministre de l'Intérieur Manuel Valls.

"Croyez-moi, ça a changé totalement notre vie"

Dix ans après le drame, le traumatisme est toujours présent à Collobrières. "Croyez-moi, ça a changé totalement notre vie" déclare Rose, une habitante. "C'est-à-dire que l'on s'imaginait dans un endroit très serein, très tranquille et on s'est réveillé un matin avec l'horreur."

Une horreur qui restera à jamais gravé dans la mémoire des Collobrièrois rencontrés dans la commune. "On ne peut pas oublier ça, c'est impossible. Elles ont perdu leur vie, elle sont laissé leur famille, leurs enfants... jusqu'à ce jour, on n'arrive pas encore à s'en remettre." ; "On y pense toujours et à chaque fois qu'il y a du monde qui passe par là, on ne peut pas s'empêcher de leur en parler" ; "Ce sont des choses qui n'arrivent pas tous les jours et qu'on ne voit qu'à la télé. Puis quand ça arrive chez soi, on n'est pas prêt en fait."

On n'attend pas la date d'anniversaire pour avoir une petite pensée pour ces deux femmes

Michelle, une autre habitante, assure que "c'est une catastrophe qui restera inscrite dans le cœur de tout le monde, on n'oubliera jamais. On est un village paisible et tranquille, les gendarmes font partie de la population, elles étaient des personnes que l'on connaissait et que l'on côtoyait. Dix ans après, elles sont toujours là. On n'attend pas la date d'anniversaire pour avoir une petite pensée pour ces deux femmes qui ont donné de leur vie et qui ont disparu trop tôt. C'est monstrueux, il n'y a pas de mot pour qualifier cet acte-là, s'attaquer à deux femmes gendarmes c'est une catastrophe."

Chez certains, il a fallu du temps pour reprendre une vie totalement normale. Lydie habite juste en face de la place où l'une des gendarmes a été tuée. "On a envie de davantage se calfeutrer, de fermer ses portes, on est plus craintif du quotidien. Du coup, on fermait la porte en bas alors que l'on ne la fermait pas avant. Au bout de dix ans, ça passe, mais quand on entend un bruit métallique c'est vrai que l'on se dit 'tiens qu'est-ce que c'est ?' "

"Je n'imaginais pas que l'on puisse vivre ça dans notre village"

Outre les habitants, la maire de Collobrières, Christine Amrane est encore très marquée. Elle était déjà édile en 2012. "Je suis capable de tout raconter en détails jusqu'au lendemain matin, c'est quelque chose qui ne partira jamais de ma mémoire pour la bonne et simple raison que de voir mourir des gens en service sur sa commune, ça a été un énorme choc pour moi mais aussi pour tout le monde. Je n'imaginais pas que l'on puisse vivre ça dans notre village. On a tous été traumatisé. Là, célébrer les dix ans, je pense aux enfants d'Audrey. Je me dis que ce gars-là leur a supprimé dix ans de la vie de leur mère, c'est impardonnable."

Dix après, un hommage sera rendu aux deux femmes ce vendredi en Provence. Une cérémonie est prévue à Collobrières à 18h, en présence d'élus, d'habitants et de représentants de la gendarmerie. Une cérémonie aura également lieu ce vendredi après-midi à Lançon-de-Provence. Alicia a servi pendant dix ans au sein de la brigade territoriale autonome de Lançon-de-Provence.

