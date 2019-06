General Electric à Belfort: la grande manifestation de soutien du 22 juin se prépare

On en sait un peu plus sur la grande mobilisation du 22 juin en soutien aux salariés de General Electric. Une réunion avait lieu ce mardi en mairie de Belfort entre l'intersyndicale et le maire, Damien Meslot, pour préciser les contours de cette manifestation.

Belfort, France

La grande mobilisation autour de General Electric le 22 juin prochain se précise. Une réunion avait lieu ce mardi en mairie de Belfort entre l'intersyndicale et le maire, Damien Meslot, pour préciser les contours de cette manifestation qui a pour but de soutenir les salariés de GE touchés par un plan social de grande ampleur: plus de 1 000 suppressions de postes dans le Territoire de Belfort. On connait donc désormais le lieu, le parcours et les participants.

Manifestation de la Maison du peuple à la préfecture

Le cortège partira à 14h de la Maison du peuple de Belfort et se rendra jusqu'à la préfecture où une délégation sera reçue par la préfète. Pour l'occasion, la mairie de Belfort va fermer toutes ses administrations habituellement ouvertes le samedi, comme la bibliothèque ou le conservatoire, pour permettre à ses salariés qui le souhaitent de se joindre au mouvement. Les commerçants seront également appelés à participer d’une manière ou d'une autre, en baissant par exemple leur rideau, au passage de la manifestation.

Union sacrée de tous les partis politiques et de tous les syndicats

Ce devrait être une union sacrée. Tous les syndicats, patronaux ou salariés, tous les partis politiques devraient être représentés, du Territoire de Belfort mais aussi du Pays de Montbéliard et du Haut-Rhin. Certains hommes politiques, comme Martial Bourquin, sénateur socialiste du Doubs, ont d'ailleurs déjà affiché leur soutien sur les réseaux sociaux.

Une banderole sous le lion de Belfort?

La campagne de communication s'organise également. Des affiches vont être collées sur tous les commerces de la ville. Des tracts vont être distribués dans toutes les boites aux lettres du Territoire de Belfort. La mairie envisage aussi de mettre une banderole sous le lion de Belfort, comme ça avait été fait pour Alstom il y a trois ans. "Le but est de montrer notre capacité de mobilisation, de montrer l'esprit de résistance de Belfort jusque sous le lion" explique, le maire, Damien Meslot.