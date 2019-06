General Electric Aviation bientôt implanté à Belfort?

Le site de General Electric à Belfort et Bourognae est menacé par un plan social visant à supprimer plus de 1000 emplois

Belfort, France

Invité de France Bleu Belfort Montbéliard ce mardi, Damien Meslot, maire de Belfort a donné plus de détails sur le contenu des réunions organisés entre la direction de General Electric, les syndicats, et les élus du Territoire. Selon l'élu belfortain "il y aura la possibilité pour General Electric Aviation, qui est la partie aéronautique de GE, de venir s’implanter à Belfort avec l’aide de l’Etat des collectivités territoriales et un investissement de GE".

Des centaines d'emplois à la clé

Interrogé sur le nombre de création d’emplois envisagés, Damien Meslot indique ne pas avoir "d’idée précise, mais ce serait plusieurs centaines d’emplois. Ce serait donc intéressant en terme d’emplois crées, mais surtout cela amènerait une activité qui n’existait pas sur le site donc c’est extrêmement important".

L'hydrogène, l'autre piste pour créer des emplois

Selon le maire de Belfort, le ministre de l'Economie Bruno Le Maire a annoncé que "le centre de recherches sur l’hydrogène, qui est un centre mondial" sera installé à Belfort. "On va avoir la création d’un certain nombre de postes d’enseignants chercheurs : une vingtaine dont une dizaine pourraient venir de General Electric" poursuit l'élu qui appelle à la mobilisation le 22 juin à 14h devant la maison du Peuple à Belfort pour "continuer à faire pression. On aura rien sans rien : sans la mobilisation, nous ne ferons pas reculer GE et nous ne ferons pas pression sur le gouvernement".