General Electric : quel impact pour l'immobilier après l'annonce du plan social ?

Belfort, France

Beaucoup de logements ont été construits ou sont en construction à Belfort depuis ces dernières années, notamment sur les rives de la Savoureuse ou sur le site de l'ancien hôpital. Avec le plan social annoncé dernièrement à General Electric, supprimant plus de 1000 postes dans le Territoire, la question de l'impact sur l'immobilier se pose. Bastien Faudot, conseiller départemental du Territoire de Belfort, est inquiet. Pour lui, il y a déjà trop de logements vacants à Belfort. Et ce n'est pas sans conséquence. "En plus de la crise d'emploi que l'on traverse avec GE risque de se superposer une crise de l'immobilier avec un effondrement des prix. Tous les propriétaires de la ville risquent d'en être victimes", lance-t-il.

Trop tôt pour s'inquiéter

Il est cependant encore trop tôt pour s'en inquiéter, estime Alain Ménétré, agent immobilier et représentant de la fédération nationale de l'immobilier (FNAIM) dans le Territoire de Belfort. "Tout le monde ne partira pas, ce n'est pas de 0 à 1000 d'un seul coup, il ne faut pas tout dramatiser", assure-t-il.

Des logements neufs rive de la Savoureuse, construits pendant le mandat de Damien Meslot, depuis 2014. © Radio France - Adeline Divoux

Damien Meslot, le maire de Belfort, partage cet avis. Pour lui, le prix de l'immobilier est déjà bas dans la Cité du Lion et n'est pas seulement lié à GE. "On sent un mouvement très important de retraités, qui ont une maison en périphérie de Belfort et qu'ils vendent pour acheter un appartement tout confort au centre ville, où ils peuvent accéder à tous les services", affirme le maire. S'ajoute aussi à cela la demande de logements de la part de personnes venant d'autres villes de l'Aire urbaine. "Beaucoup de salariés de PSA veulent vivre à Belfort", lance Damien Meslot.