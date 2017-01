Généralisation du tiers payant : des médecins appellent au boycott en Franche-Comté

Depuis le 1er janvier 2017, les femmes enceintes et les patients souffrant d'une longue maladie n'ont plus à avancer les frais médicaux chez le médecin généraliste. Une mesure qui sera généralisée à tous les patients d'ici novembre : deux syndicats appellent au boycott.

Deux syndicats de médecins, MG et CMSF, appellent au boycott de la généralisation du tiers-payant généralisé. Cette mesure, prévue par la loi Santé, permettra à tous les patients, dès le mois de novembre, de ne pas avancer de frais lorsqu'ils consulteront leur médecin généraliste. Mais les médecins craignent de ne pas être remboursés dans les délais.

Un médecin traitant n'a pas les moyens de se payer une secrétaire

Luc Griesmann, médecin généraliste à Belfort, et secrétaire de la Fédération des Médecins de France en Franche-Comté applique déjà le tiers-payant à quelques patients, pour les plus modestes, les bénéficiaires de la CMU : "Je peux vous dire qu'en moyenne j'ai entre 1000 et 2000 euros d'impayés sur une année : c'est de l'argent que je perds car je n'ai pas le temps d'aller chercher ces impayés (...) Les pharmaciens le font déjà, et disent qu'ils ont quasiment une secrétaire dédiée pour la gestion du tiers-payant pour récupérer les impayés. Un médecin traitant n'a pas les moyens de se payer une secrétaire".

"1000 à 2000 euros d'impayés par an" explique le docteur Griesmann à Belfort Partager le son sur : Copier

Les médecins réclament une organisation simplifiée

Marc Giusti, président du syndicat MG en Franche-Comté estime qu'il faudrait mettre en place un payeur unique : "Ce tiers-payant nous impose de courir après des remboursements : les assurances maladie , et la multitude d'assurance complémentaires or il y en a plus de 400 en France. C'est une usine à gaz. Pour simplifier le dispositif il faudrait un payeur unique, c'est ce que nous réclamons. C'est ensuite aux organismes obligatoires et complémentaires d'une part de s'organiser ensuite".

Les patients peuvent boycotter aussi

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Territoire-de-Belfort appelle chacun à prendre ses responsabilités, et suggère aux patients de boycotter les médecins de boycotter les praticiens qui ne mettent pas en place la généralisation du tiers-payant généralisé : "les patients ont aussi le libre-choix des professionnels de santé auxquels ils s'adressent, et ils peuvent aussi boycotter les professionnels de santé qui n'appliquent pas le tiers-payant".