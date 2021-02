"Génération agriculteurs" : dans le Calvados, ces jeunes qui s'installent après une carrière à la ville

C'est une véritable tendance selon la chambre d'agriculture du Calvados. Les jeunes actifs qui se reconvertissent dans l'agriculture sont de plus en plus nombreux, après une première carrière à la ville.

Florian était ingénieur agronome, dans une ONG à Paris. Aujourd'hui, il a repris une ferme près de Falaise, dans le Calvados pour élever des brebis dans les principes de l'agriculture paysanne. Clémence et Matthieu étaient psychologue à l'hôpital pour l'une, prof d'économie pour l'autre, après plusieurs autres boulots. Ils sont en train de construire, à partir de rien, un petit élevage de poules pondeuses à Osmanville, près d'Isigny.

Une tendance observée depuis 4 ou 5 ans

On peut les appeler des "néo-ruraux". Est-ce un vrai phénomène ? Le point accueil installation (PIA) de la chambre d'agriculture du Calvados, qui fournit des conseils aux personnes qui s'intéressent au métier d'agriculteur, a reçu 270 personnes l'an dernier. 176 n'étaient pas issus du milieu agricole : "C'est une tendance qu'on a observé sur les quatre ou cinq dernières années. Et le confinement a fait venir encore de nouvelles têtes", confirme Emilie Legros, en charge du PIA à la chambre d'agriculture, à Hérouville-Saint-Clair.

Ce n'est pas un retour à la terre, comme on a l'habitude d'entendre, mais plutôt l'envie de bâtir quelque chose de nos mains de A à Z

"Ce n'est pas un retour à la terre, comme on a l'habitude d'entendre, mais plutôt l'envie de bâtir quelque chose de nos mains de A à Z", explique Clémence, 32 ans. Avec son compagnon Matthieu, 35 ans, "c'était le moment" pour changer de vie. Un élevage de poules pondeuses, avec trois poulaillers flambants neufs, tout juste construits derrière la vieille maison qu'ils ont racheté pour la rénover.

"Cela demande énormément de travail"

Comme Florian, près de Falaise, qui élève des brebis, Matthieu et Clémence, à Osmanville ont choisi de faire petit. Un endettement de 150 000 euros environ, "le prix d'une maison sur Caen", 750 poules pour l'instant, "de quoi nourrir 250 familles par semaine". Mais ils font tout : produire les oeufs, les commercialiser aussi en circuit court, sur les marchés ou en livraison. "C'est un projet de vie, ça demande énormément de travail. Quand on était salariés, on terminait à 18 heures et on avait nos weekends, là on travaille tout le temps", souligne Matthieu. Mais la "charge mentale" n'est pas la même que quand il fallait obéir à un patron.

La question, maintenant, est de savoir si ça va marcher. Florian, installé depuis un an et demi avec ses brebis, n'a pas encore le recul nécessaire. Matthieu et Clémence, installés en avril 2018, non plus : "Il faut attendre cinq ans pour voir si l'exploitation sera pérenne". Mais si jamais ça ne marche pas, ils savent qu'ils pourront rebondir dans le monde salarié, qu'ils connaissent déjà.