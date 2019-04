"Génération Tanguy" : ils sont trentenaires et retournent chez leurs parents

Près d'un jeune sur deux de 18 à 29 ans vit chez ses parents, selon une étude de l'Insee en 2018, un phénomène qui s'est accentué à cause du chômage, des études longues, des emplois précaires. Il y a aussi la catégorie des trentenaires actifs qui se voient obligés de retourner vivre chez papa et maman. Selon la Fondation Abbé Pierre (2015), ils sont 1.5 millions dans ce cas, dont la moitié en CDI. Les raisons sont multiples : chômage, séparation, divorce, ou tout simplement le coût de la vie. C'est cette dernière raison qui a poussé Anna à prendre la décision de repartir chez ses parents avec mari et bébé.

3.500 euros de frais fixes

Elle a 31 ans en CDD, lui 38 ans intermittent du spectacle, leur petit garçon 20 mois, et à eux trois ils ne s'en sortent plus. Actuellement en location dans un appartement du 11e arrondissement de Paris, ils feront leurs cartons en juin pour partir vivre en banlieue dans les Hauts-de-Seine chez la mère et le père d'Anna. A cinq dans un trois pièces, "un choix par nécessité".

La situation s'est dégradée avec l'arrivée du bébé. Faute de places en crèche, Anna et son mari sont obligés de débourser entre 1.000 et 1.200 euros de nounou. "Et pourtant on travaille tous les deux, et on gagne au-dessus du smic" se désole Anna qui fait les comptes, "on a 3.500 euros de frais fixes et on gagne 4.000 euros". Alors quand un imprévu arrive, le lave-linge à changer ou la voiture en panne, ils creusent les découverts qui s'accumulent.

"Un sentiment d'échec"

Ils ont bien tenté de chercher à louer ailleurs, mais les loyers même en banlieue ne permettaient pas une économie réelle étant donné qu'ils bénéficient d'un loyer en dessous du prix du marché à Paris. Après un an de réflexion, ils se sont décidés à franchir le pas. Une décision au début mal comprise par les parents : "ils pensaient qu'on vivait au-dessus de nos moyens, qu'on gérait mal nos comptes, mais quand ils ont vu que mon mari prenait parfois deux boulots pour combler les fins de mois difficiles, ils se sont rendus compte, qu'il y avait un problème, que ce n'était plus la même époque. Eux avec nos salaires à l'époque, ils vivaient bien, ce n'est plus le cas aujourd'hui".

Seuls les amis proches du couple sont au courant, mais pas question d'en parler au travail pour Anna qui dit avoir "honte". Retourner chez ses parents, "un sentiment d'échec", et _"un non-sens" s_elon elle. "Retourner chez ses parents, quand on est en train de construire une famille ce n'est pas dans l'ordre des choses. On se demande pourquoi on travaille".