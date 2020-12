Générosité à Grostenquin : des écoliers offrent des cadeaux de Noël aux personnes âgées qui vivent seules

Dans cette belle histoire de Noël, les élèves de CE1/CE2 de l'école primaire de Grostenquin ont préparé des colis de Noël pour les personnes âgées du village qui vivent seules. Leur enseignante Christelle Acker a eu l'idée d'un calendrier de l'Avent inversé : chaque jour, depuis début décembre, les enfants ont déposé dans des boites plein de petites choses et ces colis vont tous être livrés par les parents d'élèves ce lundi matin.

L'enseignante et des parents d'élèves emballent les colis dans la classe © Radio France - Cécile Soulé

Une boite remplie de 24 objets

Dans la salle de classe, les parents d'élèves s'activent pour emballer les boites empilées à côté du tableau. Elles sont toutes bien remplies. Chaque enfant y a déposé des petits objets ramenés tout au long du mois de décembre : un gel hydroalcoolique (vu les circonstances), un savon, des gâteaux, des fruits secs, une recette de cuisine, un magazine, etc.

Un des colis préparé par un(e) élève © Radio France - Cécile Soulé

Une liste de 17 personnes âgées vivant seules

Tous ces cadeaux sont pour 17 personnes âgées vivant seules dans le village. La liste a été établie par la mairie, avec l'association de parents d'élèves. La distribution a même débuté exceptionnellement à la sortie des classes vendredi. Julie Géronimus, présidente de l'association des parents d'élèves, accompagnée de Manon et de son papa ont apporté son colis à Marie-Jeanne, veuve depuis deux ans. "Il est bien lourd, et ça me fait très plaisir que les enfants pensent aux vieux comme nous", dit-elle en riant avec malice.

Opération emballge des colis dans la salle de classe © Radio France - Cécile Soulé

On reçoit beaucoup à Noël, là l'idée c'était de donner. - l'enseignante Mme Acker

Un sourire aussi sur le visage de Marcus, huit ans et demi : "J'ai beaucoup travaillé pour préparer mon colis, je suis content de pouvoir faire plaisir à d'autres personnes, surtout celles qui sont seules". Les élèves ont participé avec enthousiasme au projet. Leur enseignante, Christelle Acker, qui en est à l'origine, voulait surtout parler de générosité avec ses élèves à Noël : "L'idée c'était de donner. Car en général à Noël les enfants reçoivent beaucoup, des cadeaux, le calendrier de l'Avent et ses chocolats, et là, ils ont compris que tout le monde n'a pas la même chance qu'eux et ils ont pu donner à leur tour".

Reportage sur la livraison des colis des écoliers / Cécile Soulé Copier

Un projet intergénérationnel

Elle espère aussi que les destinataires des colis adresseront un mot en retour aux enfants. Ils ont glissé dans les boites un stylo et une enveloppe avec l'adresse de l'école. Car c'est là l'autre objectif du projet : nouer une relation entre les élèves et les seniors du village. Vu l'enthousiasme déjà généré dans l'école, toutes les classes pourraient y participer l'an prochain.